الثلاثاء 27 يناير 2026

أفادت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بأنه تم تعزيز ولوج الخدمات الاجتماعية لأزيد من 560 ألف منخرط من أسرة التعليم خلال سنة 2025.

وذكرت المؤسسة، في بلاغ، أنها واصلت، خلال السنة المنصرمة، تنزيل وتعزيز خدماتها الاجتماعية لفائدة أسرة التعليم، مع التركيز على توسيع الولوج إلى خدمات الصحة والسكن والتربية والثقافة وخدمات القرب بمختلف جهات المملكة.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عقدت، في هذا الإطار، الاجتماع العادي للجنتها المديرية، يوم الخميس الماضي بالرباط، برئاسة يوسف البقالي، رئيس المؤسسة، والذي خصص لعرض حصيلة إنجازات سنة 2025، والمصادقة على خطة عمل وميزانية سنة 2026.

وسجل المصدر ذاته أن السنة المنصرمة تميزت بتطور متواصل في عدد المنخرطين واستمرار تنزيل خدمات المؤسسة في مختلف مجالات تدخلها، مشيرا إلى أنه، إلى حدود نهاية 2025، سجل العدد الإجمالي للمنخرطين المنتمين للقطاعين العام والخاص ارتفاعا سنويا يتجاوز 6 في المائة، حيث بلغ مجموعهم 562 ألفا و386 شخصا، يمثل المتقاعدون منهم نسبة تقارب 30 في المائة، كما عرف عدد منخرطي القطاع الخاص ارتفاعا يناهز 84 في المائة منتقلا من 14 ألفا و506 سنة 2024 إلى 26 ألفا و653 سنة 2025.

وعلى مستوى الصحة، يتابع المصدر، تميزت سنة 2025 بتعبئة المركز المتنقل للتشخيص الطبي على نطاق واسع، من أجل تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة أسرة التربية والتكوين، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في التغطية الطبية، لافتا إلى أنه، في ظرف سنة واحدة، حط المركز الرحال بـ 40 مدينة، وقدم أزيد من 52 ألفا و600 خدمة طبية مجانية، تنوعت ما بين الاستشارات الطبية المتخصصة، والكشف عن الأمراض الخطيرة والمزمنة، إضافة إلى جلسات التربية العلاجية.

وبالموازاة مع ذلك، واصلت المؤسسة تعزيز نظام الاحتياط الاجتماعي التكميلي، حيث ساهمت التغطية الصحية التكميلية في تخفيف مصاريف العلاج لأكثر من 164 ألفا و300 أسرة، بدعم مالي إجمالي بلغ 258 مليون درهم. كما استفادت أزيد من 3.500 أسرة من خدمات الإسعاف والنقل الصحي ومنحة التعزية، بكلفة إجمالية تتجاوز 59 مليون درهم. وفي السياق نفسه، أتاح صندوق الدعم الطبي تسوية أكثر من 1.400 ملف، بتكلفة تعدت 26 مليون درهم.

أما في مجال المساعدة على السكن، فقد عززت المؤسسة برنامج “امتلاك” من خلال رفع سقف آلية التمويل الثانية إلى 200 ألف درهم بنسبة فائدة 0 في المائة. وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج، خلال السنة المنصرمة 10 آلاف منخرط، مسجلا ارتفاعا نسبته 33 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ليتجاوز بذلك مجموع المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه 52 ألفا و400 منخرط، فيما تجاوز الالتزام المالي للمؤسسة، في هذا الصدد، 3 ملايير درهم.

ومكن برنامج “يسير”، الهادف إلى تلبية الحاجيات المالية والاجتماعية للمنخرطين، منذ انطلاقه في يناير 2022، من استفادة أزيد من 107 آلاف و600 منخرط، بالتزام مالي إجمالي للمؤسسة يفوق 243 مليون درهم.

وفي علاقة بمجال التربية والتكوين، استفاد أكثر من 8.400 طالب جامعي متفوق من منحة “استحقاق”، من بينهم 2.109 خريجين عن دفعة 2025، وذلك بميزانية إجمالية تتخطى 63 مليون درهم. كما استفاد أكثر من 33 ألفا و100 طفل من دعم التعليم الأولي، بكلفة إجمالية تتجاوز 82 مليون درهم.

في المقابل، تم تسجيل أزيد من 28 ألف و600 طلب جديد للاستفادة من تخفيضات الاشتراكات في الإنترنت عالي الصبيب والهاتف المحمول في إطار برنامج “نافذة 2″، بقيمة شهرية دنيا تناهز 2 مليون درهم.

وعلى الصعيد الثقافي، نظمت مراكز “إكليل” بكل من الرباط وطنجة وتطوان وفاس، خلال سنة 2025، أزيد من 2.900 نشاط ثقافي لفائدة أكثر من 76 ألفا و500 مستفيد. ويرتقب توسيع هذه الشبكة لتشمل كافة جهات المملكة، في إطار برنامج العمل العشري 2018-2028.

وفي ما يتعلق بخدمات السفر والاصطياف، قامت المؤسسة خلال سنة 2025 بدعم تنقلات منخرطيها التي بلغت أزيد من 2,7 مليون رحلة عبر السكك الحديدية، وأكثر من 200 ألف رحلة عبر حافلات “سوبراتور” مستفيدين من تخفيض 40 في المائة على أثمنة التذاكر.

أما بالنسبة للحج، فقد استفاد أكثر من 180 منخرطا من دعم إجمالي يزيد عن 8 ملايين درهم برسم موسم الحج 2025/1446. وفي مجال السياحة الاجتماعية، سجلت مركبات “زفير” بكل من مراكش والجديدة وإفران وأكادير في ختام سنة 2025، أزيد من 414 ألف ليلة مبيت.

وفي إطار تعزيز ولوج المنخرطين إلى الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، أشار البلاغ إلى أن المؤسسة رفعت، سنة 2025، سقف دعم نوادي القرب التابعة للفروع الجهوية والإقليمية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم (FOSE)، لينتقل من 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم سنويا.

وبرسم سنة 2026، تعتزم المؤسسة تثمين مكتسباتها وتعزيز جهودها من خلال تنزيل عدد من المشاريع الهيكلية، من بينها إطلاق طلب عروض لاقتناء مركز ثان للتشخيص الطبي المتنقل، وتجويد آليات برنامج “امتلاك”، وتعزيز شبكة مراكز “إكليل” عبر افتتاح مراكز جديدة وكذا رفع الطاقة الاستيعابية لمركبات”زفير” بافتتاح مركزي السعيدية ومرتيل.

وفي ختام هذا الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة المديرية بالمنجزات المحققة، وصادقوا بالإجماع على الميزانية المرصودة لسنة 2026.

ومع: 27 يناير 2026