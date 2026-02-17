الاثنين 16 فبراير 2026

أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي سليمان، يوم الاثنين، عن الانتهاء الكامل من عملية إرجاع جميع المواطنات والمواطنين إلى دواويرهم، وذلك تنزيلا للتدابير الرامية إلى ضمان العودة الآمنة والمنظمة للساكنة التي تم إجلاؤها على إثر التقلبات المناخية الاستثنائية الأخيرة.

وذكرت عمالة إقليم سيدي سليمان، في بلاغ لها، أن عملية العودة التدريجية انطلقت، يوم الأحد، وشملت ساكنة الدواوير المتضررة التابعة للجماعات الترابية أولاد احسين، عامر الشمالية، والمساعدة.

وأضاف المصدر أن العملية استؤنفت يوم الاثنين، حيث جرى تمكين باقي أفراد الساكنة من العودة إلى الدواوير المتبقية، في ظروف آمنة ومنظمة، مع الحرص على ضمان سلاسة الإجراءات وصون سلامة الجميع.

وخلص البلاغ إلى أن السلطات المحلية تكون بذلك قد أنهت بنجاح عملية إعادة كافة الساكنة التي تم إجلاؤها، وذلك بفضل التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعاون الساكنة وتفاعلهم الإيجابي مع التوجيهات الصادرة خلال هذه العملية.

(ومع: 16 فبراير 2026)