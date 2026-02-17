Logo Logo
Sidi Kacem : Début de la 2e phase de l’opération de retour des habitants de plusieurs zones

أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي قاسم أنه، استكمالا للإجراءات المتخذة لتأمين عودة متدرجة ومنظمة للمواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتا إثر الاضطرابات المناخية الاستثنائية التي شهدها الإقليم، تم وضع جملة من التدابير اللازمة لتأمين مراحل العودة، وذلك بهدف ضمان تنقل آمن للسكان.

وذكر بلاغ لعمالة الإقليم أنه سيشرع، انطلاقا من يوم الاثنين 16 فبراير، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج العودة، لفائدة قاطنات وقاطني عدد من المناطق.

ويتعلق الأمر بجماعة الخنيشات: دوار البرويكة، دوار الشاوية، دوار الفقيه، دوار أولاد اخريص، دوار أولاد بلحسين، دوار أولاد بوعزة الطويل، دوار أولاد سلام، دوار اشكيربات، دوار الصنديق ، دوار الهباطة، دوار أولاد برحيل ، دوار أولاد بوعزة اشبيرات ، دوار أولاد عبد الواحد، دوار اكميحات ، الخنيشات الشمالية ، دوار أولاد دواد.

وعلى مستوى جماعة توغيلت، تشمل هذه العملية قاطني كل من دوار أولاد العلالي، دوار بني اجميل، دوار الحوافظ، دوار أولاد الخدير، وبجماعة انويرات، كلا من دوار الهيتم، دوار بني عزيز، دوار أولاد الرياحي.

وبجماعة الحوافات ، يتعلق الأمر بكل من دوار اعزيب الحاج هدي، دوار المحاريك، دوار قرية المحاريك، دوار أولاد جابر، دوار اولاد احليمة، دوار اشرينات، دوار أولاد عمران، دوار أولاد خطيب، دوار الخرط الجزار، دوار درقاوة العروسيين، دوار صبانة، دوار اجبابرة، دوار ادريديين، دوار القرية الرتبية، الحوافات المركز، دوار أولاد بوسعيد، التعاونية العروصية، التعاونية الغانية، التعاونية الدغوغية، دوار القصيبية، دوار اود بوزكري، دوار أولاد عدو، دوار أولاد بوعياد، دوار ارتابة، دوار أولاد يوسف، دوار احجاوة.

وتشمل المرحلة الثانية من برنامج العودة ساكنة دوار ايت داود الواد على مستوى جماعة تكنة، ودوار الشموشة، دوار أولاد امسلم، دوار أولاد افراج بجماعة بير الطالب.

كما يتعلق الأمر بدوار اولاد جلال بجماعة سيدي الكامل، ودوار العساكرية بجماعة ارميلات.

وتهم هذه المرحلة أيضا سكان دوار أولاد الشلح بجماعة سيدي عزوز، ودوار علاك الجوطة بجماعة صفصاف.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم الإعلان عن باقي المناطق والمراحل الزمنية اللاحقة في بلاغات موالية، حسب تطور المؤشرات الميدانية ومدى جاهزية المسالك والبنيات التحتية.

وأهابت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي قاسم بساكنة المناطق غير الواردة في هذا البلاغ توخي الحذر وعدم محاولة العودة إلى المناطق المتضررة إلى حين صدور إشعارات رسمية تسمح بذلك.

(ومع: 16 فبراير 2026)
 

