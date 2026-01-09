الجمعة 9 يناير 2026

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 08 يناير بالرباط، أن الحكومة خصصت 1000 منصب خاص بأساتذة اللغة الأمازيغية خلال سنة 2026.

وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المناصب المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية شهدت ارتفاعا ملحوظا، موضحا أنها انتقلت من حوالي 200 منصب سنة 2020 إلى 1000 منصب خلال السنة الجارية، وذلك دون احتساب المسالك التي تم فتحها على مستوى التعليم العالي.

وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة تعتبر ورش الأمازيغية مهما واستراتيجيا، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مستحضرا الترصيد والتراكم الإيجابي الذي شهده هذا الورش في السنوات الأخيرة.

وسجل أن أول إجراء قامت به الحكومة، في هذا الإطار، تمثل في إحداث صندوق دعم استعمال الأمازيغية، وتمكينه من إمكانيات مالية تهدف إلى تمويل مختلف البرامج التي تشرف عليها الحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بتحديث الإدارة واعتماد اللغة الأمازيغية في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

كما لفت الوزير إلى إحداث مديرية تنمية استعمال الأمازيغية على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موضحا أنها بدأت في اعتماد سلسلة من الإجراءات، خصوصا عبر وضع مجموعة من الخطوط الهاتفية التي يشرف عليها أعوان ناطقون بالأمازيغية من أجل تقديم المعطيات والخدمات اللازمة لفائدة المرتفقين.

وأشار إلى أنه تمت أيضا تعبئة أعوان ناطقين باللغة الأمازيغية على مستوى مختلف القطاعات المركزية واللاممركزة لتقديم الخدمات في قطاعات تشهد إقبالا كبيرا كالصحة والعدل والثقافة.

(ومع: 09 يناير 2025)