المدينة العتيقة بمراكش: افتتاح قاعة للمراقبة والتحكم بالكاميرات لتعزيز الأمن وضمان التدخل السريع عند الحاجة

تم يوم الثلاثاء 02 دجنبر بمقر فرقة الشرطة السياحية التابعة للمنطقة الأمنية للمدينة العتيقة بمراكش، افتتاح قاعة المراقبة والتحكم في نظام المراقبة الأمنية بالكاميرات، وذلك في إطار تعزيز الأمن الحضري وتطوير منظومة المراقبة في المدينة العتيقة.

وتعد هذه القاعة، التي جرى افتتاحها بحضور والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى جانب عدد من الأطر الأمنية، مركزا متقدما لرصد ومتابعة النشاطات داخل المدينة العتيقة، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات لتغطية شاملة لجميع المداخل والمخارج، إضافة إلى الميادين والساحات والمواقع التاريخية، بشكل يتيح للفرق الأمنية التدخل السريع عند الحاجة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح قائد الأمن الإقليمي، رئيس قيادة الهيئات الحضرية بولاية أمن مراكش، عبد اللطيف كرداد، أن افتتاح هذه القاعة، التابعة لمركز القيادة والتنسيق بولاية الأمن، يأتي لتعزيز منظومة المراقبة بالكاميرات بالمدينة، وتحقيق تغطية شاملة لجميع المناطق الحيوية، خصوصا مع الإقبال الكبير للزوار والسياح على المدينة العتيقة.

وأفاد الإطار الأمني بأن القاعة مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تتوفر على 262 كاميرا تتوزع على مداخل ومخارج المنطقة الأمنية، منها 176 كاميرا ثابتة، و23 كاميرا متحركة بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى 45 كاميرا للتعرف على الوجوه و18 كاميرا لقراءة لوحات المركبات، وفق خطة دقيقة أنجزها خبراء وتقنيون تابعون للمصالح المركزية بولاية الأمن.

وأشار إلى أن الأطقم العاملة بالقاعة خضعت لتكوين خاص، كما تم تجهيز القاعة بمرافق مساعدة، من ضمنها قاعة الاجتماعات لإدارة الحالات الطارئة، لتعزيز سرعة وكفاءة التدخلات الأمنية.

ويأتي افتتاح قاعة المراقبة والتحكم في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز المنظومة الأمنية بالمدينة الحمراء، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة في المراقبة، بهدف الإسهام في رفع مستوى الإحساس بالأمن لدى المواطنين والزوار، وضمان متابعة دقيقة ومستمرة لجميع النشاطات داخل أحياء المدينة ومواقعها التاريخية.

