الأربعاء 3 دجنبر 2025

أعلن المكتب الوطني للمطارات، يوم الثلاثاء 02 دجنبر، عن إطلاق خدمة الحافلات "أيرو باص" للتنقل بين الدار البيضاء ومطار محمد الخامس.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ، أنه "وضع حلا جديدا للتنقل يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وجعلها أكثر سلاسة وراحة بين مطار محمد الخامس ومدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة"، مضيفا أن خدمة "أيرو باص" أصبحت متاحة، منذ يوم أمس الاثنين، بوتيرة مغادرة كل 30 دقيقة.

وتابع المصدر ذاته، أنه تم تسريع وتيرة إطلاق هذه المبادرة قبل كأس أمم إفريقيا 2025، لتتيح بذلك للجمهور المغربي العريض وللزوار تنشيطا مبكرا لهذا الحدث الرياضي الكبير.

وأشار إلى أن هذه الخدمة، التي تم إطلاقها بتنسيق مع شركة "ألزا البيضاء"، الفاعل في مجال النقل العمومي بالدار البيضاء الكبرى، تأتي تكملة لخدمات وسائل النقل المتوفرة (القطارات وسيارات الأجرة)، إذ تمكن هذه الحافلات الجديدة من ربط محطة القطار "الدار البيضاء الميناء" بالمحطة الجوية 2 مع محطة للتوقف بالمحطة الجوية 1، فضلا عن مرور الحافلات عبر أهم أحياء المدينة إلى غاية نقطة الوصول النهائية بمحطة القطار "الدار البيضاء الميناء".

كما تسهل نقاط الربط مع شبكة النقل الحضري الولوج إلى وسائل النقل العمومي، وتبسط تنقلات جميع المسافرين. وتندرج هذه الخدمة الجديدة، التي حددت تعرفتها في 50 درهما، والتي تم إطلاقها بمبادرة من المكتب الوطني للمطارات، بتعاون مع ولاية الدار البيضاء الكبرى وإقليم النواصر، في إطار التحسين المستمر لتجربة الزبون الذي ترتكز عليه استراتيجية "مطارات 2030" الرامية إلى توفير خدمات مبتكرة ومسار سفر سلس منذ لحظة الوصول إلى المطار.

وستشرع شبكة الحافلات المخصصة هذه في الخدمة ابتداء من اليوم على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتضم حافلات عصرية توفر مستوى عال من الراحة ومجهزة بمكيفات وشبكة "الويفي" المجاني، إضافة إلى فضاءات آمنة لوضع الأمتعة ومختلف الولوجيات الخاصة بالأشخاص ذوي الحركة المحدودة.

ويحظى المسافرون بخدمات سائقين مؤهلين ومتعددي اللغات، إلى جانب خدمة زبناء متوفرة يوميا لتلبية احتياجاتهم والإحابة عن استفساراتهم. كما تستجيب جميع الحافلات للمعايير البيئية "Euro VI".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل حافلة 80 شخصا، من بينهم 26 في مقاعد الجلوس، مع هدف الوصول إلى نقل 4500 مسافر يوميا. وسيتم تعزيز هذا النظام خلال فترة تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن شأن هذه الخدمة للنقل الجماعي أن تحد من عدد التنقلات الفردية نحو المطار بواسطة السيارات الخاصة، مما سيساهم في التخفيف من الازدحام الطرقي، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، وخلال عملية "مرحبا" في فترة الصيف.

وخلص البلاغ إلى أن الإطلاق الرسمي لخدمة "أيرو باص" اليوم، يمثل مرحلة جديدة في تنزيل استراتيجية "مطارات 2030"، من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحديث البنيات التحتية للنقل المحيط بمطار محمد الخامس.

(ومع: 02 دجنبر 2025)

