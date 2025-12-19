الاثنين 22 دجنبر 2025

أقامت القوات المسلحة الملكية مستشفى عسكريا ميدانيا بجماعة ويركان (إقليم الحوز)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتخفيف من آثار التقلبات الجوية التي يشهدها الإقليم، لاسيما موجة البرد القارس المصحوبة بتساقطات مطرية وثلجية.

ويأتي إحداث هذا المستشفى الميداني، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى تعبئة كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لمواكبة الساكنة المتأثرة بالظروف الجوية الصعبة وضمان حقها في الولوج إلى العلاج في أفضل الظروف.

ويضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية والجراحية، مع تسخير موارد بشرية مهمة تشمل طاقما طبيا وشبه طبي إلى جانب طاقم تقني، يضم طاقما من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ووحدة التموين التابعة للفوج الرابع للتموين العسكري بالحامية العسكرية بمراكش.

ويؤمن المستشفى خدمات طبية متكاملة في تخصصات التخدير والإنعاش، وطب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، والطب الباطني، وجراحة العظام والمفاصل، والجراحة العامة، وطب الأسنان، فضلا عن طب المستعجلات الذي يشتغل على مدار 24 ساعة.

كما يتوفر هذا المرفق الصحي على مختبر للتحليلات الطبية، وقاعة للفحص بالأشعة، وصيدلية، إضافة إلى غرفة للإنعاش، وقاعة للجراحة، وقاعتين للاستشفاء مخصصتين للرجال والنساء، وجناح للجراحة يضمن التكفل بالحالات قبل وأثناء وبعد التدخلات الجراحية.

وفي الحالات الدقيقة، يتم اللجوء إلى التطبيب عن بعد لتقديم الاستشارات الطبية في الوقت الآني، بتنسيق مع المستشفيات العسكرية، لاسيما بمراكش، ومع مندوبية الصحة لإجلاء الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا دقيقا نحو مراكز استشفائية متخصصة.

ويستقبل المستشفى أيضا، مرضى قادمين من مناطق نائية أو صعبة الولوج، حيث تم تخصيص فضاء لهبوط المروحيات بالقرب من المستشفى، تستعمله مروحيات تابعة للدرك الملكي لتأمين نقل الحالات المستعجلة.

ويعتمد المستشفى العسكري الميداني بروتوكولا محكما للتكفل بالمرضى، يبدأ من مرحلة الاستقبال والتوجيه نحو التخصص الطبي المناسب، مرورا بالمرافقة الطبية والاجتماعية، والاستشارات، وتوفير الأدوية، وإنجاز العمليات الجراحية عند الاقتضاء.

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر عدد من المستفيدين والمستفيدات من خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة ويركان عن ارتياحهم الكبير لجودة الخدمات الطبية المقدمة وسرعة التكفل، مشيدين بتوفر مختلف التخصصات والأدوية في مكان قريب من مقرات سكناهم. وأكد إبراهيم، القادم من جماعة آسني، أنه استفاد من فحص طبي دقيق على مستوى العيون، مبرزا أنه سيتم إخضاعه لتدخل جراحي في إطار المتابعة الطبية التي يوفرها المستشفى.

من جهتها، أفادت أمينة، من جماعة ويركان، بأنها استفادت من فحص طبي هم المعدة والأمعاء، مرفوقا بالأدوية اللازمة، معبرة عن شكرها للأطر الطبية والتمريضية على حسن الاستقبال والمواكبة.

وتندرج هذه المبادرة في سياق سلسلة من التدخلات الميدانية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، من أجل تقديم الدعم الصحي والإنساني للسكان المتضررين من التقلبات الجوية، مما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية.

(ومع: 21 دجنبر 2025)