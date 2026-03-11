الأربعاء 11 مارس 2026

تم على مستوى إقليم تازة تمويل حوالي 120 مشروعا مدرا للدخل لفائدة النساء بفضل دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واستفادت من هذه المشاريع، التي تندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، نساء تنتمين لمختلف الجماعات الترابية بالإقليم تنشطن في مجالات اقتصادية متنوعة كالصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة والخدمات.

وتم الكشف عن هذه المعطيات خلال لقاء تواصلي نظمه، الثلاثاء، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تازة بشراكة مع جمعية تفعيل المبادرات بتازة، احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تازة، إشراق أسكور، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملت، من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب على دعم وتمويل 120 مشروعا نسائيا بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

وأضافت أن المشاريع المستفيدة تهم قطاعات متنوعة من بينها، على الخصوص، الفلاحة والسياحة والخدمات والصناعة التقليدية.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع المهمة ستسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء المستفيدات وتحسين أوضاعهن الاجتماعية.

وأوضحت السيدة أسكور أن الاحتفاء بالعيد الأممي للمرأة يهدف إلى تحفيز النساء على تطوير حسهن المقاولاتي وتعزيز قدراتهن في مجال خلق المشاريع، بما يضمن لهن فرصا أفضل للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية تفعيل المبادرات بتازة، أمل العزوزي، أن هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي، المنظم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنصة الشباب بتازة، شكل فرصة مهمة لتعريف النساء المستفيدات من مركز تكوين وتأهيل النساء بالدور الذي تضطلع به منصة الشباب في مجالات المواكبة والتكوين والدعم.

وأبرزت أن هذه المبادرة تروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، من أجل إدماجهن في سوق الشغل وتعزيز استقلاليتهن الذاتية، بما يمكنهن من الاضطلاع بدور فاعل في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة.

وشددت مجموعة من النساء المستفيدات، في تصريحات مماثلة، على الأهمية التي تكتسيها هذه المبادرة التي تفتح لهن آفاقا واعدة للتعرف على فرص الدعم والمواكبة المتاحة من أجل تحويل أفكار مشاريعهن إلى أنشطة اقتصادية مدرة للدخل.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعهن على الانخراط في التنمية السوسيو-اقتصادية.

