الأربعاء 31 دجنبر 2025

أصدرت المديرية العامة للضرائب، نسخة سنة 2026 من المدونة العامة للضرائب، التي ت حين نسخة 2025، بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1447 هـ (10 دجنبر 2025).



وتحتوي هذه المدونة على ثلاث كتب، يضم أولها قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، بينما يتعلق الكتاب الثاني بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.



أما الكتاب الثالث فيخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح، والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص المفروض على الإسمنت والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ.



وتم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 هـ(31 دجنبر 2006) كما وقع تغييره وتتميمه. ويندرج إصدار المدونة العامة للضرائب في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار وذلك بتحديث الأنظمة القانونية والمالية.

