Logo Logo
La Semaine des Maladies Rares à Casablanca du 24 au 28 février

ينظم المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في الفترة ما بين 24 و 28 فبراير الجاري، فعاليات أسبوع الأمراض النادرة بالدارالبيضاء.

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذه المبادرة الأكاديمية والمؤسساتية، المنظمة بتعاون مع الجمعية المغربية لعلم الأدوية والعلاجات وعدد من المؤسسات الوطنية، تندرج في إطار تعزيز تكوين مهنيي الصحة في الخط الأمامي، وتحسين جودة مسارات العلاج، وترسيخ الاعتراف بأهمية الأمراض النادرة ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأسبوع ينفتح على العالم الجمعوي والمرضى، إيمانا منه بالدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات في نقل انشغالات المرضى والمساهمة في تحسين جودة الرعاية، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية موجهة إلى عموم المواطنين بهدف التعريف بالأمراض النادرة، ومحاربة التهميش، وتعزيز ثقافة التضامن والاندماج.

وسيعرف هذا الحدث مشاركة عدد من الشركاء والمؤسسات، من بينهم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومديريات علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومديرية الرياضة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية طب الرياضة، وشركاء أكاديميون واستشفائيون ومؤسساتيون.

ويجسد أسبوع الأمراض النادرة 2026 تعبئة جماعية تجمع بين التكوين، والبحث العلمي، والتعاون المؤسساتي، والتوعية المجتمعية، من أجل رعاية صحية أكثر نجاعة وتنسيقا وإنصافا لفائدة المرضى.

(ومع: 22 فبراير 2026)

آخر الأخبار

زيارة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى محاميد الغزلان: محطة تاريخية تجسد عمق الروابط بين العرش والشعب

إطلاق ثاني منطقة للتسريع الصناعي بجماعة أولاد صالح- إقليم النواصر على مساحة 476 هكتارا

الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة من ليالي التراث ما بين 26 فبراير و8 مارس

برشيد: تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج كابلات الألياف البصرية باستثمار قدره 200 مليون درهم

عملية "رمضان 1447": تجسيد للعناية الملكية السامية بالفئات الأكثر هشاشة

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي