الأربعاء 3 شتنبر 2025

اكتسى الملعب الكبير لمراكش، الذي يستعد لاحتضان على الخصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا (كان 2025)، حلة جديدة بعد أشغال التجديد التي همت جوانب متعددة.

وشهد الملعب، الذي سبق أن احتضن منافسات كبرى مثل كأس العالم للأندية فيفا 2013 و2014، أشغال تأهيل، انطلقت مرحلتها الأولى مع مطلع 2024، وانتهت في يونيو 2025.

وفي هذا الصدد، قال مدير تهيئة الملعب الكبير لمراكش، ممثل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، عبد الكريم بويلي، إن "المرحلة الأولى من تأهيل الملعب الكبير للمدينة الحمراء تمثلت في مواءمته مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)".

وسجل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أشغال التهيئة الأساسية همت جميع المرافق الرياضية، والمستودعات، والمنطقة المختلطة، وكذا الفضاء المخصص للإعلام، مشيرا إلى أن أرضية الملعب تم تجديدها بالكامل، مضيفا أنه تم أيضا إنشاء مطعم بانورامي يتسع لـ 180 مقعدا، فضلا عن تجديد جميع مقاعد المدرجات بأخرى أوسع وأريح.

أما المرحلة الثانية، يتابع المتحدث ذاته، فستنطلق مباشرة بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا على أن تنتهي مع متم 2028، مشيرا إلى أنه سيتم خلالها، بالأساس، إزالة مضمار ألعاب القوى قصد رفع الطاقة الاستيعابية للملعب من 41 ألفا حاليا إلى 46 ألفا بحلول 2030، فضلا عن تغطية الملعب بالكامل.

من جانبه، قال المدير الجهوي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس)، مراد القروي، إن "سكان المدينة الحمراء يحق لهم أن يفتخروا بهذه الجوهرة المعمارية".

وأكد أن تكلفة المرحلة الأولى من الأشغال ناهزت 400 مليون درهم، لافتا إلى أن الملعب الكبير لمراكش يتوفر على سبع قاعات لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى 15 مقصورة خاصة.

وأضاف أن عدد البوابات الدوارة ارتفع من 36 إلى 77، مما سيقلص بشكل ملحوظ وقت انتظار المشجعين، ليصبح في حدود دقيقة واحدة فقط بين نقطة الولوج الخارجية والوصول إلى المدرجات، وهو ما يتماشى مع معايير (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الملعب يضم أربعة ملاعب تدريبية تستوفي معايير (الفيفا).

كما أبرز أن الملعب الكبير لمراكش "يشهد تحولا مهما خلال المرحلة الثانية من عملية التأهيل استعدادا لكأس العالم 2030"، لافتا إلى أن تصميم الملعب المستطيل حاليا سيصبح مثمن الشكل.

ويستضيف الملعب الكبير لمراكش يوم السبت المقبل (على الساعة التاسعة مساء) مباراة ودية بين الكوكب المراكشي، الصاعد إلى القسم الأول من البطولة الوطنية الاحترافية، والنجم الساحلي التونسي، ما سيتيح للجمهور المحلي فرصة اكتشاف هذه المنشأة الرياضية بعد تجديدها.

