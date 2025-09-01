الثلاثاء 2 شتنبر 2025

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اليوم الاثنين، عن إحداث "برامج الأطلس"، وهي مظلة جديدة تجمع مختلف المبادرات المهنية التي تدعمها مؤسسة المهرجان.

وأوضح بلاغ لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن هذه التسمية الموحدة تعكس رغبة المهرجان في تعزيز التزامه الراسخ تجاه السينما المغربية والعربية والإفريقية، من خلال هيكلة واضحة ومنسجمة تضم مختلف برامج الدعم والمواكبة الموجهة إلى الجيل الجديد من السينمائيين والمنتجين المغاربة والعرب والأفارقة.

وأضاف المصدر ذاته أن "برامج الأطلس" تتمحور حول أربعة ركائز أساسية متكاملة أبرزها "ورشات الأطلس" التي أطلقت سنة 2018 وتشكل جوهرها التاريخي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الفني والمهني يوجه لفائدة السينمائيين والمنتجين المغاربة والعرب والأفارقة، بهدف دعم مشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج حيث يستفيد حاملو المشاريع كل سنة من تأطير مخصص ولقاءات مع مهنيين دوليين يواكبون تطوير أفلامهم في المراحل المقبلة.

وأبرز أنه على مر الدورات، أحدثت حول هذا المحور الرئيسي عدة برامج سيتم دمجها اليوم بالكامل تحت تسمية "برامج الأطلس"، ويندرج ضمنها برنامج "منصة الأطلس" الذي أطلق سنة 2023 ويقدم دعما خاصا لعشرة مهنيين مغاربة ومخرجين أو منتجين من أجل تعزيز مهاراتهم وضمان انفتاح مشاريعهم على الصعيد الدولي.

وحسب البلاغ، سيتم ابتداء من سنة 2025، توسيع مجال هذا البرنامج ليشمل خمسة مخرجين مغاربة من حاملي مشاريع أفلام قصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، مبرزا أن هذا التطوير يهدف إلى دعم المواهب الصاعدة في مرحلة تسبق إنجاز أول أفلامها الروائية الطويلة، مع تعزيز فرص تداول الفيلم القصير المغربي في المهرجانات المتخصصة.

وأكد أن التوزيع السينمائي أصبح بدوره يحظى بأولوية خاصة لدى المهرجان الذي أطلق من خلال "الأطلس للتوزيع" برنامجا فريدا من نوعه في المنطقة لدعم توزيع الأفلام المغربية والعربية والإفريقية لدى جماهير جديدة، مشيرا إلى أنه، في كل سنة، تتوج جوائز "الأطلس للتوزيع" التي أنشئت سنة 2023، الموزعين المنخرطين في هذه الدينامية.

وابتداء من سنة 2025، يضيف البلاغ، سيتم تعزيز هذا البرنامج عبر "اجتماعات الأطلس للتوزيع"، وهو برنامج جديد يوفر فرصة اللقاء بين 60 فاعلا متخصصا في مجال التوزيع من العالم العربي وإفريقيا وأوروبا بمراكش، حيث سيكتشف الموزعون المشاركون على مدى أربعة أيام، أفلاما دولية تعرض في إطار المهرجان، إلى جانب الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة ما بعد الإنتاج التي يتم اختيارها في إطار ورشات الأطلس. كما أشارت المؤسسة إلى أن برنامج "الأطلس بريس"، الذي أطلق سنة 2024، يهدف إلى تعزيز ثقافة النقد السينمائي في المغرب ويتضمن عنصرين متكاملين أولهما موجه للصحفيين العاملين في المغرب، حيث يستفيدون من ورشة عمل للتطوير المهني يشرف عليها خبير متخصص في المجال، أما العنصر الثاني، الموجه للطلبة، فيهدف إلى صقل مهاراتهم من خلال تكوين جيل جديد من النقاد القادرين على مواكبة الدينامية التي تعرفها السينما المحلية.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال "برامج الأطلس"، يؤكد مهرجان مراكش التزامه بتوفير منصة مهيكلة ومتطورة موجهة للمهنيين في المنطقة، تشمل مختلف حلقات سلسة الإبداع والتوزيع من مرحلة الكتابة إلى النقد.

