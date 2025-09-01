المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة في دورته الـ19 ما بين 5 و 9 أكتوبر المقبل

الثلاثاء 2 شتنبر 2025

تستضيف مدينة زاكورة، في الفترة من 05 إلى 09 أكتوبر المقبل، الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء، وفق ما أفاد به المنظمون.

وتروم هذه التظاهرة الثقافية، التي تنظمها جمعية زاكورة للفيلم عبر الصحراء، تعزيز الدينامية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة.

كما تهدف إلى تشجيع الإنتاج السينمائي في منطقة وادي درعة، وتقوية الروابط بين الجمهور والفن السابع المغربي والدولي، فضلا عن تعزيز التبادل بين السينمائيين المغاربة ونظرائهم الدوليين.

وتحتفي هذه الدورة الـ19 بالسينما الكازاخستانية، بغية تقريب الجمهور من الفن السابع الكازاخستاني وبناء جسور ثقافية عبر السينما.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة المخرج السينغالي عثمان وليام مباي، فيما يرأس مسابقة الأفلام القصيرة والسيناريو على التوالي المخرج المغربي سعد الشرايبي، والكاتب والسيناريست السعودي خالد الخضري.

وقد أعد المنظمون لهذه الدورة برمجة غنية ومتنوعة تتضمن موائد مستديرة تعالج مواضيع مرتبطة بالسينما عبر الصحراء، ودورات تكوينية، وورشات موضوعاتية، فضلا عن تكريم شخصيات بارزة ومشاهير في مجال السينما.

