الثلاثاء 2 شتنبر 2025

أشرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بفاس-مكناس، مؤخرا، على الافتتاح الرسمي لفضاء "مقاول لاب"، وهو آلية ترابية مبتكرة مخصصة لمواكبة حاملي المشاريع وإنعاش النسيج المقاولاتي الجهوي.

وبحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس، فإن هذا الفضاء الجديد، المصمم كمختبر حقيقي لريادة الأعمال، يطمح إلى تطوير الثقافة المقاولاتية وتحفيز روح المبادرة ودعم حاملي المشاريع والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا.

ويتميز "مقاول لاب" ببيئة عصرية وعملية، تضم مكاتب للاستقبال والتوجيه، وقاعات مهيأة للتكوين والاجتماعات، فضلا عن فضاءات للعمل مجهزة بأدوات معلوماتية من الجيل الجديد.

وأضاف المصدر ذاته أن "مقاول لاب" المفتوح في وجه جمهور واسع من الشباب المقاولين، يقترح عرضا متكاملا من الخدمات، تتراوح بين التكوين بالممارسة وتنمية الكفاءات، مرورا بالمواكبة في إنشاء المقاولة، والتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين.

ومنذ انطلاقته التجريبية، مكن هذا الجهاز بالفعل، خلال سنة 2024، من تحسيس أكثر من 1900 شاب بمسارات إنشاء المقاولة، ومواكبة ما يقرب من 110 مقاولين في مشاريعهم.

ووفقا للبلاغ، فإن هذه النتيجة تؤكد وجاهة هذا النهج المندمج المبني على المواكبة عن قرب، وتثمين الكفاءات المحلية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب.

وأكد المصدر ذاته أنه بفضل "مقاول لاب"، تعزز جهة فاس-مكناس التزامها لفائدة التنمية المستدامة والنهوض بريادة الأعمال، من خلال توفير إطار منظم ومبتكر للمبادرات الاقتصادية الناشئة.

