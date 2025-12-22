الثلاثاء 23 دجنبر 2025

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الاثنين 22 دجنبر بمجلس النواب، أن الوزارة تبذل مجهودات للنهوض بالمؤسسات الشبابية وجعلها تساير تطلعات هذه الفئة من المجتمع، مبرزا أن القطاع يتوفر حاليا على شبكة هامة من هذه المؤسسات.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "تعزيز وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالشباب" أن هذه الشبكة تضم أزيد من 685 دار للشباب، و167 مركزا سوسيو-رياضيا للقرب، و53 مركز استقبال، و42 مركز تخييم، مضيفا أن الوزارة حرصت خلال الولاية الحكومية الحالية على تأهيل وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الشبابية، حيث تم تأهيل حوالي 450 مؤسسة تشمل 316 دار شباب، و52 مركزا سوسيو-رياضيا، و40 مركز استقبال، و42 مركز تخييم.

وأضاف أن الوزارة سهرت كذلك على تجديد العرض الخدماتي وتحسين البنية التحتية للمؤسسات الشبابية، من خلال تنظيم أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وفنية، إلى جانب أنشطة تكوينية وموائد مستديرة، وأنشطة تحسيسية وتوجيهية، فضلا عن أنشطة علمية وورشات رقمية.

وبخصوص إشكالية تشغيل الشباب، أشار السيد بنسعيد إلى أن "الوزارة تعمل على التفاعل معها، رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتها المباشرة"، وذلك من خلال التكوين لفائدة الشباب، ولا سيما النساء والفتيات، وكذا من خلال تنزيل برامج وطنية من قبيل "جواز الشباب" و"متطوع".

(ومع: 23 دجنبر 2025)