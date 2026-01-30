الجمعة 30 يناير 2026

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 29 يناير، إن الواردات المائية المسجلة على مستوى السدود، منذ فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 28 يناير 2026، بلغت حجما إجماليا قدره 5829,16 مليون متر مكعب.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن 5407,16 مليون متر مكعب من هذا الحجم الإجمالي تم تسجيلها فقط في الفترة الممتدة ما بين 12 دجنبر 2025 إلى غاية 28 يناير 2026، وهو ما يمثل 92,76 في المائة من إجمالي الواردات المائية المسجلة منذ فاتح شتنبر 2025.

كما سجل الحجم الإجمالي للواردات المائية، يضيف السيد بايتاس، فائضا بنسبة 35 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، وارتفاعا بنسبة 330 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرز أن حقينة ملء السدود بالمملكة عرفت أيضا تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من 31,1 في المائة بتاريخ 12 دجنبر 2025 إلى 55,25 في المائة بتاريخ 28 يناير 2026، بحجم مخزون مائي بلغ 9,26 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن هذا المعدل لم يتم تسجيله منذ يوليوز 2019، كما أن نسبة الملء بلغت في نفس التاريخ من السنة الماضية حوالي 27 في المائة.

وبحسب الوزير فقد أظهرت المعطيات المسجلة على مستوى معظم الأحواض المائية بالمملكة بلوغ نسبة ملء عدد كبير من السدود الكبرى 80 في المائة، فيما قامت سدود أخرى بتفريغ فائضها بعد بلوغ نسبة ملئها 100 في المائة.

وبخصوص التساقطات المطرية، أبرز السيد بايتاس أن المغرب عرف خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى حدود 28 يناير 2026 تساقطات مطرية بلغت 138,5 ميلمتر، مسجلة فائضا مهما قدره 142 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وأشار إلى أنه تم تسجيل تساقطات ثلجية كبيرا جدا بعدد من مناطق المملكة، حيث تجاوزت المساحة الإجمالية المكسوة بالثلوج 55 ألف و400 كيلومتر مربع عبر مختلف ربوع البلاد كحد أقصى.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن كل المعطيات سواء الخاصة بالتساقطات المطرية أو غيرها تؤكد أن الموسم الفلاحي سيكون متميزا، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الفلاحة تقوم بتتبع دقيق لهذا التطور الإيجابي من أجل إنجاح الموسم الفلاحي.

(ومع: 29 يناير 2025)