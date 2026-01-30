الجمعة 30 يناير 2026

تسلم المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، يوم الخميس 29 يناير، شهادة الجودة البيئية العالية (HQE) من مستوى "استثنائي"، التي تمنحها المنظمة الدولية "سيرتيفيا"، في سابقة من نوعها بالنسبة لبنية بهذا الحجم في المغرب وإفريقيا.

وجرى تسليم هذا الاعتراف الدولي للمدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفسور يونس بجيجو، خلال حفل رسمي تميز بتسليم شهادتين خصصتا لكل من المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس، وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط، بما يؤكد التزام المشروع بقيم الاستدامة، والأداء البيئي، وإدماج الطاقات المتجددة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس شركة "سيرتيفيا"، فرانسوا جالو، أن هذه الشهادة تعد من بين أكثر الشهادات صرامة على الصعيد الدولي، إذ ترتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في الجودة، واحترام البيئة، والتدبير المسؤول، والأداء الاقتصادي.

وأضاف السيد جالو، أن نيل مستوى "استثنائي" يعزى إلى الأداء المتقدم الذي حققه المركب في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والراحة.

من جانبه، قال رئيس جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفسور محمد العدناوي، في تصريح للصحافة، إن هذه المنظمة الدولية المرجعية واكبت المؤسسة ضمن مسار صارم يهدف إلى ضمان بنية مستدامة لمختلف مكوناتها، لاسيما البيئة والقطب الطاقي، والجامعة، والمستشفى.

وأبرز أن "هذه المنظمة المعترف بها دوليا منحت أعلى مستوى من الشهادة، أي الدرجة الاستثنائية، للمستشفى وكذا للجامعة"، مجددا التأكيد على التزام المؤسسة بالمساهمة بتعزيز نجاعة وأداء التنمية المستدامة للمملكة في المجال الصحي.

وذكر رئيس جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بأن المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط، المحدث من طرف مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، دشن من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مشيرا إلى أن المركز يعتبر مؤسسة عمومية غير ربحية.

وأكد أن هذا القطب المتميز، يضم ثلاث مكونات رئيسية ويتعلق الأمر بالجناح الجامعي والجناح الاستشفائي الذي يضم مراكز للمحاكاة والبحث، وكذا القطب الطاقي. مبرزا أن الاستراتيجية البيئية للمؤسسة حددت سنة 2030 موعدا لإزالة الكربون بشكل كامل والوصول إلى الحياد الكربوني.

وبخصوص المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، أوضح البروفسور العدناوي، أن دينامية الحصول على الشهادات تهم مختلف الهياكل، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية للدار البيضاء حصلت على شهادة الاعتماد "كندا" منذ شهر، وحصلت جامعة محمد السادس للعلوم والصحة كذلك على شهادة (ISO 9001-2015).

كما أن شهادة الجودة البيئية العالية (HQE) من مستوى "استثنائي"، تشهد على تكامل المركب وانسجامه مع محيطه، والتحكم في استهلاك الطاقة، والتدبير المسؤول للمياه والتقليص من نسبة الكربون والتدبيرالأمثل للنفايات الاستشفائية. كما تعد اعترافا بالمقاربة المتميزة المعتمدة في نظافة المستشفيات، والسيطرة على مخاطر العدوى، وموثوقية المنشآت الحيوية.

ويضع هذا الاعتراف الدولي الذي يعد نادرا بالنسبة لمشروع استشفائي من هذا الحجم، المركز الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، كمرجع وطني للمراكز المستدامة، ويبرز دور المؤسسة في تطوير بنيات تحتية مسؤولة ومرجعية.

ويذكر تعمل شركة "سيرتيفيا"، الهيئة المانحة لشهادة الجودة البيئية العالية (HQE)، في 26 دولة بخمسة قارات، وتتمثل مهمتها في منح الشهادات والعلامات المميزة للمشاريع التي تسعى لتجاوز المتطلبات التنظيمية في مجالات محددة، مثل التنوع البيولوجي، والجودة، والتحول الرقمي، والطاقة، والكربون.

