الخميس 29 يناير 2026

انطلقت، يوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، بمشاركة مسؤولين وأعضاء من برلماني البلدين.

ويترأس هذه الدورة من المنتدى، عن الجانب المغربي كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وعن الجانب الفرنسي رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشي، ورئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون بيفي.

ويتضمن برنامج هذه الدورة أربع جلسات موضوعاتية، تتناول ملفات استراتيجية؛ حيث تخصص الجلسة الأولى لمناقشة "الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي"، تليها جلسة ثانية تبحث قضايا "الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، فيما ستتطرق الجلسة الثالثة لموضوع "حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة"، وتخصص الجلسة الرابعة لتدارس ملف "الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة".

وستعرف هذه الجلسات مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاعات المعنية من الجانب المغربي. كما سيشهد المنتدى نشاطا دبلوماسيا مكثفا ومباحثات ثنائية بين الجانبين.

ويكرس هذا المنتدى مكانته كفضاء للحوار والتشاور وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

