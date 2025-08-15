Logo Logo
La ANEF publica su boletín de riesgo de incendios forestales para el periodo del 17 al 20 de agosto

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر، من 17 إلى 20 غشت الجاري، بناء على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة، خصوصا، بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق وبالتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛ تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة وطنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق وتازة، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم الحسيمة والعرائش ووزان وتطوان وإفران وتاونات.

كما تم تحديد، يضيف المصدر ذاته، درجة خطورة متوسطة في أقاليم بركان والدرويش والناظور ووجدة-انجاد وصفرو والرباط وسلا والصخيرات -تمارة وأزيلال وبني ملال وخنيفرة والصويرة وأكادير إدا أوتانان.

ودعت الوكالة إلى وجوب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار، وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

ومع: 16 أغسطس 2025
 

آخر الأخبار

منتزه بوجيبار بالحسيمة .. شرفة خضراء على المتوسط ووجهة لعشاق الطبيعة

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. دعم متواصل لمشاريع التعاونيات بإقليم طاطا

النسخة الثانية من مهرجان "سينما الشاطئ" تحط الرحال بطنجة

وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.. تنظيم القرية الذكية للماء ببوزنيقة

أطفال القدس يتعرفون بشفشاون على محطة من محطات تاريخ المغرب

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي