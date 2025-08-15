الاثنين 18 غشت 2025

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر، من 17 إلى 20 غشت الجاري، بناء على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة، خصوصا، بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق وبالتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛ تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة وطنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق وتازة، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم الحسيمة والعرائش ووزان وتطوان وإفران وتاونات.

كما تم تحديد، يضيف المصدر ذاته، درجة خطورة متوسطة في أقاليم بركان والدرويش والناظور ووجدة-انجاد وصفرو والرباط وسلا والصخيرات -تمارة وأزيلال وبني ملال وخنيفرة والصويرة وأكادير إدا أوتانان.

ودعت الوكالة إلى وجوب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار، وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

ومع: 16 أغسطس 2025

