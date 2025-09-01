انعقاد الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين من 26 شتنبر إلى 12 أكتوبر 2025

الاثنين 1 شتنبر 2025

تنعقد الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة منتدى أصيلة، من 26 شتنبر إلى 12 أكتوبر 2025.

وتجري فعاليات الموسم الثقافي الدولي، الذي دأبت مؤسسة منتدى أصيلة على تنظيمه منذ أكثر من أربعة عقود، بمشاركات وازنة لشخصيات من عالم الفكر والسياسة والإعلام والابداع، الامر الذي ساهم بشكل كبير في إشعاع الصورة الثقافية للمغرب، وتعزيز الجهود والمبادرات الحميدة في مجال التنمية الثقافية.

وأبرزت مؤسسة منتدى أصيلة، في بلاغ صحافي بالمناسبة، أن فعاليات الدورة الخريفية لهذا العام ستشهد تنظيم ندوة "محمد بن عيسى .. رجل الدولة وأيقونة الثقافة" في إطار "خيمة الابداع"، مبرزة أن الندوة ستخصص لتكريم روح وسيرة مؤسس المنتدى، الوزير الراحل محمد بن عيسى، ولاستحضار جهوده في خدمة الفكر والابداع، وإسهاماته المتواصلة في تعزيز حوار الحضارات والثقافات.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه الندوة ستنظم أيام 26 و 27 و28 شتنبر 2025، بمشاركة صفوة من أصدقاء وزملاء الراحل، من رجال السياسة ومفكرين وباحثين وإعلاميين من مختلف أنحاء المعمور.

كما سيتم تنظيم الدورة الثالثة عشرة لجائزة فليكس تشيكايا أوتامسي للشعر الافريقي (9 أكتوبر)، وندوتين حول الفنون التشكيلية، الاولى حول موضوع "الفن وسلطة التقنية" (3 و 4 أكتوبر)، والثانية حول "المؤسسة .. المفهوم والإنجاز الفني" (10 و 11 أكتوبر).

كما يضم برنامج الدورة الخريفية ندوة تكريمية للفنان التشكيلي المغربي عبد الكريم الوزاني (5 أكتوبر)، وندوة "المبادرة الاطلسية: نحو رؤية إفريقية مندمجة للفضاء الاطلسي"، والمنظمة بتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (30 شتنبر).

وعلى عادتها، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، وهي منظمة غير حكومية ذات النفع العام، خلال الدورة الخريفية لهذا العام عدة فعاليات في الفنون التشكيلية (الحفر، الصباغة الزيتية، الليتوغرافيا)، يشارك فيها فنانون من دول عربية وأجنبية، إلى جانب مشغل مواهب الطفل، وورشة كتابة وإبداع الطفل، وورشة التربية الموسيقية، ومشغل المسرح والتنمية الذاتية.

وينظم خلال الموسم، برواق المعارض في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، معرض لأعمال الفنانين التشكيليين البحرينية لبنى الأمين والسوري خالد الساعي (27 شتنبر)، ومعرض تكريمي للفنان المغربي عبد الكريم الوزاني (5 أكتوبر).

بدوره سيحتضن قصر الثقافة معرضا للصور الفوتوغرافية للراحل محمد بن عيسى، إلى جانب معرض جماعي لإبداعات الاطفال مواهب الموسم.

وسيتم ضمن فعاليات الدورة الخريفية توقيع كتاب "رحلة الحج على خطى الجد" للكاتب والصحفي الموريتاني عبد الله ولد محمدي (28 شتنبر)، وكتاب "الحلم في بطن الحوت" للكاتب المغربي محمد سعد العلمي (4 أكتوبر)، وكتاب "اول النسيان" للكاتب المغربي محمد المعزوز (11 أكتوبر).

(ومع: 01 شتنبر 2025)