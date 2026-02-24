الثلاثاء 24 فبراير 2026

قامت شركة FBR CABLES، يوم الاثنين 23 فبراير ببرشيد، بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة المتخصصة في تصنيع كابلات الألياف البصرية (CFO) وكابلات الشبكات، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

ويروم هذا المشروع، الذي تطلب استثمارا إجماليا قدره 200 مليون درهم، إحداث 165 منصب شغل مباشر، كما يمتد الموقع الجديد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويجمع مختلف أنشطة الشركة، ويرفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى 70 ألف كيلومتر من كابلات الألياف البصرية، بهدف تغطية 60 في المائة من حاجيات السوق الوطنية، التي ت قد ر ما بين 120 ألف و130 ألف كيلومتر سنويا.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد مزور أن تدشين هذه الوحدة المغربية بنسبة 100 في المائة لإنتاج كابلات الألياف البصرية، يشكل محطة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية والرقمية للمغرب، مبرزا أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.

وأضاف أن هذه الوحدة الجديدة، التي تضاعف القدرة الإنتاجية الوطنية، تعزز علامة "صنع في المغرب"، وتكرس تموقع المملكة كقطب إقليمي للتصدير نحو إفريقيا، مشيرا إلى أنها تعد من بين أفضل المصانع في القارة الإفريقية في هذا المجال.

وتابع أن كابلات الألياف البصرية تساهم في تحسين جودة الربط بالإنترنت لدى الأسر والمقاولات المغربية، مبرزا الأثر الإيجابي لهذا المشروع على تحديث البنيات التحتية الرقمية الوطنية.

من جانبه، أفاد المدير العام لشركة FBR CABLES يوسف جنات بأن المصنع الجديد مجهز بأحدث التكنولوجيات، وتم إنجازه بالاعتماد على كفاءات ورأسمال مغربيين خالصين.

وأوضح أن الوحدة تتوفر على قدرة إنتاج سنوية تبلغ 70 ألف كيلومتر، تشمل كابلات الألياف البصرية وكابلات الشبكات من الفئات 6 و7 و8، مبرزا أنها تعد من بين أهم المنشآت من هذا النوع على الصعيد الإفريقي.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز حضورها بغرب إفريقيا بالاعتماد على شراكاتها، مشيرا إلى أنها تقوم حاليا بعمليات تصدير نحو أسواق من قبيل غينيا كوناكري وبوركينا فاسو ومالي والغابون.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن رؤية للتعاون جنوب-جنوب، ترتكز على الإنتاج المحلي لمكونات ذات قيمة مضافة تقنية عالية، يتم تصديرها نحو غرب إفريقيا لتحويلها إلى منتجات نهائية، خاصة كابلات الألياف البصرية.

وتأسست شركة FBR CABLES سنة 1991 ببوسكورة، وهي متخصصة في تصنيع مختلف أنواع الكابلات الملائمة لمختلف بيئات التركيب، من بينها الكابلات الخارجية والهوائية ، والميكرو-كابلات، كابلات "FTTH Drop Cables".

وتغطي الشركة جزء ا مهما من احتياجات المتعهدين الوطنيين مثل أورنج المغرب، وإنوي، واتصالات المغرب.

وتوفر الشركة، التي تشغل حاليا 124 مستخدما بشكل مباشر، أزيد من 500 منصب شغل غير مباشر عبر شبكة مزوديها وشركائها المحليين، كما تساهم في تكوين الكفاءات الوطنية من خلال برامج نقل التكنولوجيا ومبادرات التكوين بشراكة مع فاعلين في قطاع الاتصالات.

(ومع: 24 فبراير 2026)