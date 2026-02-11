الأربعاء 11 فبراير 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة التلاميذ المنتمين إلى المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة، وذلك لضمان الاستمرارية البيداغوجية وحماية الحق في التمدرس.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "إلحاقا ببلاغيها، الصادرين بتاريخ 03 و07 فبراير الجاري، تنهي إلى علم الرأي العام الوطني وإلى أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المنتمين إلى المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي تشهدها بعض مناطق المملكة حاليا، وما ترتب على ذلك من تعليق للدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية، وانتقال عدد من الأسر والتلميذات والتلاميذ في سن التمدرس، مؤقتا، إلى مناطق أو مدن أخرى، أنه في إطار الحرص على تأمين الاستمرارية البيداغوجية لفائدة هؤلاء المتعلمات والمتعلمين وضمان حقهم في التمدرس، تقوم الوزارة خلال هذه الفترة الاستثنائية ببرمجة دروس للتعلم عن بعد موجهة لهؤلاء التلميذات والتلاميذ، حسب الجدولة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، سواء تلك المتعلقة بالمؤسسات المنخرطة ببرنامج "مؤسسات الريادة" أو بباقي المؤسسات التعليمية".

وأوضح المصدر ذاته أنه "سيسهر على تقديم هذه الدروس أستاذات وأساتذة استفادوا من تكوين حول التعلم عن بعد وإدماج الأقسام الافتراضية في إطار برنامج "إ-قسمي" (e-Qissmi)، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين هذه البرمجة بشكل يومي، كما سيتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة (www.men.gov.ma)، وكذا على الموقع الرسمي لمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية (taalimtice.ma).

وأهابت الوزارة بأمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ إيلاء هذه العملية العناية اللازمة، داعية إلى مواكبة بناتهم وأبنائهم المتمدرسين لضمان استفادتهم الكاملة من هذه الدروس، وذلك عبر الولوج إلى الرابط الخاص بالمستوى الدراسي لأبنائهم أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، مع مراعاة مواعيد انطلاق الدروس وفق البرمجة المعتمدة.

(ومع: 11 فبراير 2025)