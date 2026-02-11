الأربعاء 11 فبراير 2026

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح باب طلب إبداء الاهتمام لفائدة فدراليات حماية المستهلك، بهدف دعم تمويل المشاريع التي تسهم في حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية، وذلك في إطار تعزيز الحركة الاستهلاكية الوطنية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ برنامج دعم الحركة الاستهلاكية، الذي يتوخى تعزيز الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الفدراليات في ما يخص الإعلام والدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين، مع دعم خبرتها وقدراتها الميدانية.

وأوضح أن الفدراليات المنتقاة ستستفيد من برنامج تعاقدي للدعم يغطي مدة ثلاث سنوات، ويشمل بالخصوص مبادرات تحسيسية، وأنشطة للإعلام وتثقيف المستهلك.

وسيتم انتقاء المشاريع بناء على مدى ملاءمتها وتناسقها مع الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة، مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع التي تقترح إجراءات مبتكرة وقادرة على زيادة التأثير وضمان استدامة المكتسبات.

ويتعين على الفدراليات المهتمة إيداع ملف ترشيحها في موعد أقصاه 10 مارس 2026. ويمكنها الاطلاع على النظام الخاص بطلب إبداء الاهتمام هذا على الموقع الالكتروني للوزارة: https://www.mcinet.gov.ma/fr/appel-a-manifestation.

(ومع: 11 فبراير 2025)