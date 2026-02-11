الأربعاء 11 فبراير 2026

أكد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، المحجوب الحرش، يوم الثلاثاء 10 فبراير، بأولاد حسين بإقليم سيدي سليمان، أن توزيع الشعير والأعلاف المركبة بالمجان لفائدة مربي الماشية المتضررين من فيضانات الغرب، يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم.

وأوضح السيد الحرش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دعم الكسابة، بتنسيق تام مع السلطات المحلية، سيستمر عبر أشطر لاحقة من أجل مساعدتهم على الحفاظ على ماشيتهم في ظل انعدام الكلأ بسبب الفيضانات، مؤكدا أن المكتب الجهوي يواكب الكسابة لسد أي خصاص قد يسجل في أعلاف الماشية.

وأبرز أن الشطر الأول، الذي انطلق منذ أيام، استهدف المناطق التي يوجد بها الكسابة في مراكز الإيواء، وكذا الدواوير المحاصرة بالمياه.

وبخصوص المزروعات المتضررة، كشف المسؤول الجهوي عن عمليات دعم أخرى مرتقبة للفلاحين، لافتا إلى أن وزارة الفلاحة تعكف حاليا على دراسة الإمكانيات التي ستوفرها، على أن يتم الشروع في تنزيلها خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أعرب الرامي محمد، وهو فلاح مستفيد من الدعم، عن ارتياحه لعملية توزيع الشعير والأعلاف التي أطلقها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، مسجلا أن هذه المبادرة من شأنها التخفيف من تداعيات الفيضانات الأخيرة.

وأضاف أن هذه المساعدة المتمثلة في الأعلاف تكتسي طابعا حيويا بالنسبة للكسابة الذين أصبحوا يفتقرون للمراعي والكلأ، مشيرا إلى أن هذه الالتفاتة ستمكنهم من تخفيف العبء المالي عبر إعفائهم من تكاليف اقتناء المواد العلفية من الأسواق، بما يضمن تأمين تغذية قطعانهم.

