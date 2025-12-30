برنامج المدارس الإيكولوجية: تتويج 60 مؤسسة تعليمية بجهة الشرق

الأربعاء 31 دجنبر 2025

توجت، يوم الثلاثاء بتاوريرت، 60 مؤسسة تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وذلك في إطار برنامج "المدارس الإيكولوجية"، الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وهكذا، تم خلال حفل جهوي نُظم بالمدرسة الجماعاتية "قطيطير"، التابعة للمديرية الإقليمية لتاوريرت، تتويج 18 مؤسسة حاصلة على شارة "اللواء الأخضر" الدولي، و18 مؤسسة أخرى حاصلة على "الشهادة الفضية"، و24 مؤسسة على "الشهادة البرونزية"، فضلا عن تتويج مؤسسة واحدة في إطار مسابقة "كان يا ما كان".

وتتوزع المؤسسات المتوجة بـ "اللواء الأخضر" على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بكل من جرسيف (06 مؤسسات)، وتاوريرت (05)، وبركان (04)، ووجدة-أنجاد (02)، والدريوش (مؤسسة واحدة).

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، مونية موزوري، أن هذا التتويج، الذي يعد ثمرة انخراط جاد ومسؤول للمؤسسات التعليمية، يجسد التقائية الجهود المبذولة في إطار الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الرامية إلى تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الأجيال الصاعدة.

وأبرزت السيدة موزوري أن هذا الاحتفاء يندرج ضمن سياق وطني يتسم بتسارع تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، مشيرة إلى أن التربية من أجل التنمية المستدامة تكتسي أهمية بالغة كمدخل تربوي داعم لتوجهات خارطة الطريق 2022-2026، ومجالا خصبا لتنمية الكفايات العرضانية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بحماية البيئة.

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن أكاديمية جهة الشرق أبانت عن تميز واضح وريادة وطنية في تنزيل برنامج "المدارس الإيكولوجية"، مؤكدة أن النتائج المحققة برسم الموسم الدراسي 2024-2025 أفرزت حصيلة مشرفة تعكس دينامية متصاعدة وانخراطا واسعاً لمختلف الفاعلين التربويين والشركاء.

وقد تجاوز عدد المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج على مستوى الجهة 400 مؤسسة، مما يشكل مؤشرا دالا على ترسخ ثقافة الاهتمام بالبيئة داخل الوسط المدرسي، ووعيا متزايدا بأهمية التربية البيئية كرافعة للتعلم وبناء السلوك المواطن.

من جهته، أفاد ممثل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، فريد العلوي، بأن المؤسسة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، لا تفتأ تعمل منذ إحداثها على تحسيس كافة الفئات، لاسيما التلاميذ، بأهمية الحفاظ على البيئة، مع التركيز على دورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد، بهذه المناسبة، بجهود مختلف المتدخلين في تنفيذ البرنامج، مؤكدا أن المؤسسة تعمل بشراكة مع وزارة التربية الوطنية على توعية الشباب بضرورة صون البيئة وتشجيع مشاركتهم الفعالة في حماية كوكب الأرض.

وتميز هذا الحفل، الذي عرف تقديم لوحات فنية بيئية أبدع من خلالها تلاميذ المؤسسات التعليمية المنخرطة، وكذا تنظيم معرض بيئي مخصص لإنتاجات الأندية البيئية، برفع شارة "اللواء الأخضر" بالمدرسة المحتضنة للحفل الجهوي، وعبرها تم إعطاء الانطلاقة الجهوية لرفع شارات اللواء الأخضر بباقي المدارس الإيكولوجية المتوجة على صعيد الجهة بهذه الشارة الدولية.

يذكر أن برنامج "المدارس الإيكولوجية"، الذي أُطلق بشراكة بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يهدف إلى ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في نفوس الناشئة، وتبني أنماط حياة تحترم البيئة، كما يتيح للتلاميذ ومختلف الفاعلين التربويين فرصة بناء مشروع بيئي ملموس داخل فضاءاتهم المدرسية.

ومع: 31 ديسمبر 2025





