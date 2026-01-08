الخميس 8 يناير 2026

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، يوم الأربعاء 07 يناير بتنغير، حفلا لتسليم "اللواء الأخضر" الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة للمؤسسات التعليمية بالجهة.

وخلال هذا الحفل، الذي احتضنته مدرسة "المضايق"، تم تسليم "اللواء الأخضر" لعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للجهة، تقديرا للجهود التي بذلتها في ترسيخ الممارسات الجيدة لحماية البيئة والمحافظة عليها لدى التلميذات والتلاميذ.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية المستفيدة من شارة "المدارس الإيكولوجية"، 48 مؤسسة تابعة لأقاليم الرشيدية، وتنغير، وميدلت، وزاكورة، وورزازات، وهو برنامج صممته ونفذته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وهكذا، توجت 18 مؤسسة تعليمية، برسم الموسم الدراسي 2024-2025، بـ"اللواء الأخضر"، فيما حصلت 8 مؤسسات على شهادة فضية، و22 مؤسسة على شهادة برونزية، فضلا عن اعتراف دولي لفائدة مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي.

وفي كلمة بالمناسبة، أفاد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، عبد العاطي الأصفر، بأن هذا التتويج، الذي يعد ثمرة لانخراط قوي للأطر التعليمية والإدارية والتربوية، يعكس تضافر الجهود المبذولة في إطار الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الرامية إلى ترسيخ السلوكات البيئية المسؤولة لدى الأجيال الصاعدة.

وأضاف أن الأنشطة الموازية المنظمة في هذا المجال، من شأنها تعزيز الفهم العميق للإشكاليات البيئية، بما يمكن التلميذات والتلاميذ من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة.

وأوضح السيد الأصفر أن هذا الاحتفاء يندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في إطار خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها الإجرائي برسم سنة 2024-2025، ولا سيما الشق المتعلق بالأنشطة التربوية الموازية.

ومن جهته، أفاد ممثل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بأن المؤسسة، منذ إحداثها، حرصت، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، وحثهم على اعتماد ممارسات وسلوكات وأنماط عيش تحترم البيئة.

وأضاف أنه في هذا الإطار، تتيح المؤسسة للمتعلمات والمتعلمين فرصة الانخراط الفعلي في الأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة، مشيرا إلى سلسلة من الدورات التكوينية والوسائل البيداغوجية التي وضعت رهن إشارة مختلف المتدخلين، من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي.

وجرى هذا الحفل، الذي تميز بتقديم مجموعة من الأنشطة الفنية التي أداها باقتدار تلميذات وتلاميذ مدرسة "المضايق"، بحضور ممثلي السلطات المحلية، ومنتخبين، وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية البيئة.

(ومع: 07 يناير 2025)