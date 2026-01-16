الجمعة 16 يناير 2026

بعيدا عن الأجواء الحماسية داخل الملاعب، يلتئم عشاق كرة القدم في كأس إفريقيا للأمم حول الموائد المغربية.

ففي الرباط، تتحول المطاعم والمقاهي إلى فضاءات حقيقية للتلاقي، حيث يصبح فن الطبخ المغربي عامل جذب قوي يعزز أجواء الألفة والتقارب بين المشجعين القادمين من مختلف أنحاء القارة.

في حي حسان، تبدو الحركة دائبة بأحد المطاعم، حيث يتداعى كل يوم عشاق كرة القدم، مغاربة وأفارقة، لتذوق أطباق المطبخ المغربي وهم يتابعون مباريات هذه البطولة على شاشات عملاقة. وفي القائمة التي تحظى بالإجماع: حريرة ساخنة، وكسكس شهي، وأطباق البسطيلة المقرمشة، ومقليات السمك، وشاي بالنعناع.

الأجواء هناك احتفالية بامتياز. الجدران الموشحة بألوان "الكان" والمزينة بأعلام البلدان المشاركة تعكس روح البطولة، لتتحول هذه الفضاءات إلى امتداد حقيقي للمدرجات.

يقول أيوب، مدير المطعم: "هنا يشعر المشجعون وكأنهم في بيوتهم. الكان محفل إفريقي. وهذه الاحتفالية تعاش أيضا حول الموائد".

وبالنسبة للكثير من الزوار، فإن اكتشاف المطبخ المغربي يمثل محطة بارزة في فترة إقامتهم. ويشيد جان، وهو مشجع كاميروني، بغنى النكهات ودقة أذواق الأطباق، قائلا "كما هو الحال عندنا، هناك التوابل والأطباق مطهية على مهل، لكن تناغم الأعشاب والمنكهات مختلف. الحريرة ومقليات السمك تقدمان تجربة فريدة حقا".

وكذلك الشأن بالنسبة لغلوريا، التي ترى في هذه اللحظات المفعمة بالود رمزا قويا. وتقول هذه المشجعة، القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن "متابعة المباريات وتقاسم الوجبات مع مشجعين من بلدان مختلفة أمر استثنائي. هنا تختفي الحدود، نتبادل الحديث ونضحك سوية، ونشعر وكأننا في بيوتنا".

وبصرف النظر عن الحماس الكروي، يعكس هذا التوافد على المقاهي والمطاعم دور هذه البطولة كواجهة ثقافية. يعتبر أيوب أن هذا الحدث ليس مجرد تظاهرة رياضية، مؤكدا أن المشجعين "يعودون بذكريات جميلة عن المطبخ الأصيل وكرم الضيافة الصادق. إنها وسيلة أخرى لإشعاع المغرب عبر القارة".

في هذه البوتقة الثقافية، يتعايش سكان الحي والزوار بشكل اعتيادي، إذ يصبح كل طبق يقدم بمثابة جسر للتواصل، وكل مباراة تصير فرصة للتقارب. أما الشاي بالنعناع المتقاسم بين الشوطين فيغدو رمزا لإفريقيا التي يجمعها حب كرة القدم وتقاسم لحظات الود.

ومع اقتراب هذه التظاهرة الإفريقية الكبرى من نهايتها، تؤكد مطاعم الرباط ومدن مغربية أخرى دورها كفاعل أساسي في هذا الحدث حين تقدم للمشجعين الأفارقة وجبات لذيذة مقرونة بتجربة إنسانية دافئة وعميقة، بروح إفريقية أصيلة، تنضح بتفرد وكرم المطبخ المغربي.

(ومع: 16 يناير 2025)