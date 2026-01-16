الجمعة 16 يناير 2026

تم على مستوى إقليم تازة رصد حوالي 200 مليون درهم لإنجاز مشاريع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في موسمها 2026-2025.

وأفادت معطيات للمديرية الإقليمية للفلاحة بتازة بأن هذه المشاريع تهم، على الخصوص، تهيئة المسالك القروية (136 مليون درهم)، وإنجاز منشآت حماية التربة من الانجراف (44 مليون درهم) غرس أشجار اللوز والزيتون والتين والخروب.

كما يتعلق الأمر بتوزيع خلايا النحل وإنشاء وحدات تثمين العسل ومنصات التسويق، وخلق مقاولات فلاحية صغرى (8ر11 مليون درهم)، وتكوين الشباب ومحو الأمية الوظيفية.

وبخصوص المسالك القروية المنجزة أو في طور الإنجاز على مستوى الإقليم خلال الفترة 2025-2022، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم إنجاز أزيد من 20 مسلكا قرويا على طول يفوق 126 كلم، بغلاف مالي يناهز 176 مليون درهم.

وفي السياق ذاته، تمت تهيئة نحو 11 ألف و600 متر من المدارات السقوية بالإقليم، خصص لها غلاف مالي يناهز 97ر5 مليون درهم.

وتهم هذه المشاريع، التي تتوزع على 4300 متر منجزة سنة 2024، و 7300 متر خلال الفترة 2026-2025 ، على الخصوص تبليط السواقي بجماعات مطماطة وبوحلو وايت سغروشن وبني فتح.

وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2025، أفادت المديرية الإقليمية للفلاحة بأن المساحة المنجزة في إطار برنامج الزرع المباشر بلغت حوالي 910 هكتارات.

وبالنسبة لبرنامج الزرع العادي، بلغت المساحة المنجزة بالقطاني حوالي 2065 هكتارا أي حوالي 40 في المائة، ووصلت المساحة المنجزة بالزراعات العلفية 6435 هكتارا أي نحو 61 في المائة، بينما وصلت المساحة المنجزة بالبذور المختارة ما مجموعه 650 هكتارا أي حوالي 65 في المائة.

وبخصوص مبيعات البذور المختارة، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم بيع حوالي 2174 قنطارا من القمح الطري، و4670 قنطارا من القمح الصلب، و742 قنطارا من الشعير، و100 قنطار من الخرطال.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد تم توزيع بذارتين جديدتين للزرع المباشر في مستهل الموسم الفلاحي لفائدة تعاونيتين، فيما يبلغ مجموع البذارات على مستوى الإقليم 13 بذارة.

ويتوفر إقليم تازة على 11 مولدا نشيطا خاصة بمكافحة البرد موزعة على عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، وتتوزع على دوائر تازة وتاهلة وحد امسيلة وأكنول.

وارتباطا بورش الحماية الاجتماعية، بلغ عدد الفلاحين المسجلين على مستوى الإقليم 45 ألفا و200 فلاح من أصل 46 و 214 فلاحا محددا، فيما بلغ عدد طلبات التشطيب للمتوقفين عن مزاولة الفلاحة نحو 14 ألفا.

وأشارت المديرية الإقليمية إلى أن متوسط معدل تراكم التساقطات المطرية بإقليم تازة ما بين شهري شتنبر ودجنبر 2025 ، بلغ حوالي 3ر288 ملم، مقارنة ب3ر72 ملم خلال نفس الفترة من سنة 2024.

(ومع: 16 يناير 2025)