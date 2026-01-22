الخميس 22 يناير 2026

تم، يوم الأربعاء 21 يناير ببني ملال، إطلاق مشروع تحسين صحة وتغذية الأمهات والأطفال بالمناطق القروية الأكثر هشاشة بجهة بني ملال-خنيفرة، في إطار تعزيز العرض الصحي الموجه للفئات الهشة بالعالم القروي.

ويهدف هذا المشروع، الذي ترأس حفل إطلاقه والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، إلى الإسهام في تقليص معدلات الوفيات والأمراض القابلة للتفادي لدى الأمهات والمواليد والأطفال، عبر إرساء نموذج للتدخل الجهوي في مجال صحة الأم والطفل.

كما يهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، إلى تحسين جودة خدمات رعاية الأمومة وحديثي الولادة، وتعزيز تغذية الأمهات والأطفال، مع إيلاء أهمية خاصة لفترة الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد بنرباك أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في تعزيز العرض الصحي بالجهة، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، في دعم البرامج الموجهة للنهوض بصحة الأم والطفل، خاصة بالعالم القروي.

وأكد أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إعداد وتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، التي يشكل قطاعي الصحة والتعليم أحد ركائزها الأساسية، مشددا على أن السلطات الترابية وكافة الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معبؤون لإنجاح هذا المشروع وتحقيق الأهداف المتوخاة منه.

وسيتم تنزيل هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 11 مليون دولار أمريكي، على مدى خمس سنوات، عبر ثلاثة محاور رئيسية للتدخل، تهم تحسين جودة خدمات رعاية الأمومة وحديثي الولادة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز تغذية الأمهات والأطفال من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوزيع المكملات الغذائية الدقيقة، واعتماد المستشفيات الصديقة للرضع، فضلا عن تقوية الطلب المجتمعي على الخدمات الصحية عبر مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي وتعبئة منظمات المجتمع المدني.

وسيستفيد من هذا المشروع، بشكل مباشر وسنوي، حوالي 15 ألف و500 امرأة حامل ومرضعة، و125 ألف طفل دون سن الخامسة.

وعرف حفل إطلاق هذا المشروع حضور نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمغرب، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.

(ومع: 22 يناير 2025)