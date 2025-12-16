الأربعاء 17 دجنبر 2025

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن تعزيز وتنويع عرض المطاعم بالمطارات عشية تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025.

وأوضح بلاغ للمكتب أنه مع اقتراب موعد انطلاق منافسات كأس إفريقيا للأمم ضاعف المكتب الوطني للمطارات مبادراته من أجل توفير تجربة تليق بحجم هذا الحدث الرياضي القاري لفائدة المسافرين والمشجعين من العالم أجمع، مضيفا أن المطارات تشهد تحولا لتصبح فضاءات استقبال حقيقية، تؤدي فيها خدمات المطاعم دورا محوريا.

وأضاف البلاغ أن مطارات المغرب تواصل تحولها، إذ تتسارع هذه الوتيرة مع اقتراب موعد انطلاق هذا العرس الكروي الإفريقي.

وأشار إلى أنه من آخر هذه المستجدات افتتاح مطعم جديد ضمن سلسلة "ماكدونالدز" بمطار الدار البيضاء، فيما عرف مطار مراكش افتتاح مقهى "باشا كوفي" الذي يضفي لمسة محلية ذات طابع معاصر.

وتندرج هذه المستجدات في إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الرامية إلى تنويع عرض المطاعم وتوفير خيارات متعددة ذات طابع دولي ومحلي لفائدة المسافرين.

وسجل المصدر ذاته، أن فضاء المطاعم بمطار الدار البيضاء خضع أيضا لإعادة تهيئة شاملة، حيث تمت إعادة تصميم الفضاءات لتحسين حركة التنقل، وتوفير عدد أكبر من مقاعد الجلوس، وخلق أجواء مريحة ودافئة، وذلك بهدف تحويل فترات الانتظار إلى لحظات ممتعة.

وبفضل هذه الأشغال، يستفيد المسافرون من عرض أوسع وأكثر جودة، انطلاقا من مطاعم الوجبات السريعة، وصولا إلى المطاعم الراقية، مرورا بخيارات المطعمة المحلية والدولية.

وتندرج هذه المبادرات بالخصوص في إطار الاستعداد لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث سيجد المشجعون القادمون من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم مطارات مغربية مصممة لتوفير فضاءات للراحة والاسترخاء ومتعة السفر.

ويعبئ المكتب الوطني للمطارات كافة إمكانياته لضمان تجربة تليق بمستوى هذا الحدث، من خلال بنيات تحتية مطارية حديثة وخدمات سلسة، وعرض متنوع في مجال المطاعم.

ويعكس استقطاب علامات تجارية دولية وتطوير تصورات محلية مبتكرة، وتحديث الفضاءات، رغبة المكتب الوطني للمطارات في جعل خدمات المطاعم ركنا أساسيا في تجربة المسافر.

وتسهم هذه الدينامية في تعزيز صورة المطارات المغربية على الصعيد الدولي، وتقديم أول انطباع إيجابي عن المملكة لدى الزوار.

ومن خلال هذه التحولات، يضع المكتب الوطني للمطارات المغرب في طليعة الدول من حيث جودة الاستقبال المطاري وفق أفضل المعايير الدولية.

ومن خلال إعادة ابتكار خدمات المطاعم وفضاءات التنقل، يحرص المكتب على جعل كل عبور لمطاراته تجربة فريدة، ممتعة وراسخة، ويهيئ بذلك البلاد لاستقبال المشجعين والمنتخبات والوفود المشاركة في كأس إفريقيا للأمم 2025 في أفضل الظروف.

(ومع: 17 دجنبر 2025)