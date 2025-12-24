الخميس 25 دجنبر 2025

أطلقت جماعة طنجة، تفعيلا لالتزاماتها المترتبة عن تصنيف مدينة طنجة ضمن شبكة المدن المبدعة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، برنامج "الحافلة المتنقلة للكتاب" خلال الفترة الممتدة من 23 دجنبر الجاري إلى غاية 2 يناير المقبل.



وتهدف هذه المبادرة الثقافية النوعية، التي تأتي تكريسا لسياسة جماعة طنجة الرامية إلى دمقرطة الفعل الثقافي والمنظمة بتعاون وتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى تشجيع القراءة وتقريب الكتاب من عموم المواطنات والمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على فئتي الأطفال والشباب، سعيا إلى دعم أدوار المدرسة العمومية وترسيخ مبدأ العدالة المجالية والاجتماعية في الولوج إلى المعرفة.



ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت الجماعة نظام اشتغال يومي مزدوج يضمن تغطية شاملة، حيث تخصص الفترة الصباحية للمؤسسات التعليمية العمومية، بينما تفتح الفترة المسائية المجال لعموم الساكنة داخل الساحات والفضاءات والحدائق العمومية بمختلف مقاطعات المدينة.



ووفق بلاغ صحافي لجماعة طنجة، يمتد هذا البرنامج على مدى أسبوعين، بمعدل خمسة أيام عمل أسبوعيا، وفق تصور متكامل يوازن بين العمل التربوي المؤطر والتفاعل الثقافي المفتوح.



وتشمل البرمجة الميدانية للأسبوع الأول (23-27 دجنبر) محطات متنوعة تضم معهد الشباب لتنمية الكفاءات والتنشيط المحلي ببني مكادة، وعددا من المؤسسات والجمعيات الشريكة، إضافة إلى فضاءات حيوية كالمحطة الطرقية والمركز الثقافي أحمد بوكماخ.



أما برنامج الأسبوع الثاني (29 دجنبر - 2 يناير) فيغطي مواقع استراتيجية أخرى تشمل مؤسسة العقاد، مركز محمد السادس للمعاقين، محطة السكك الحديدية، وفضاءات عمومية كبرى كساحة الأمم، ساحة 9 أبريل، وحديقتي عين قطيوط ودار التونسي.



ولضمان نجاح هذه التظاهرة، عبأت جماعة طنجة كافة الوسائل اللوجستية الضرورية، من خلال تجهيز فضاءات القراءة بخيمات ووسائل جلوس ملائمة تستجيب لخصوصية كل موقع، مع الحرص التام على توفير شروط الراحة والسلامة للمستفيدين، والحفاظ على جمالية ونظافة الفضاء العمومي.



ويتم تنزيل هذا البرنامج في إطار مقاربة تشاركية تجمع جماعة طنجة بنسيج واسع من الجمعيات والمؤسسات التربوية والثقافية المحلية النشيطة، مما يعكس انخراط مختلف الفاعلين في تعزيز العرض الثقافي للمدينة.



وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص جماعة طنجة على تعزيز إشعاع المدينة ثقافيا على المستويين الوطني والدولي، وجعل الثقافة رافعة أساسية للتنمية المحلية.

ومع: 24 دجنبر 2025