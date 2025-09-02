الأربعاء 3 شتنبر 2025

تحتضن مدينة الدار البيضاء، في الفترة الممتدة ما بين 18 و21 شتنبر الجاري، فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان "البولفار"، بمشاركة 37 فرقة موسيقية.

وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية، مساء الثلاثاء 02 شتنبر بالدار البيضاء، أن هذه التظاهرة تعد ببرمجة غنية ومتنوعة تشمل، على الخصوص، سهرات موسيقية حية، ومنافسات "تريمبلان لبولفار"، وفقرات السيرك والرقص، وورشات، وسوق إبداعي، بالإضافة إلى عروض "كوسبلاي".

وبهذه المناسبة، أبرز مدير المهرجان، محمد المغاري، أن دورة هذه السنة تقترح، على غرار الدورات السابقة، عروضا متنوعة، تجمع بين فرق موسيقية معروفة وأخرى صاعدة تسعى إلى نيل مزيد من الشهرة والانتشار.

وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه بالإضافة إلى الفرق الموسيقية المغربية، تعرف هذه الدورة مشاركة فرق من فلسطين والنيجر وفرنسا والسويد والمجر وترينيداد وتوباغو.

وأضاف أن مهرجان "البولفار" يهدف إلى أن يشكل فضاء للقاء يجمع فنانين مخضرمين، وآخرين في بدايات مشوارهم، مبرزا أن هذه التظاهرة الثقافية لا تقدم "مجرد منصة رمزية، بل فضاء حقيقيا مجهزا بالصوت والإضاءة والجمهور".

وستحتضن منصة R.U.C أمسيات الدورة الـ23 للمهرجان، حيث سيكون جمهور العاصمة الاقتصادية على موعد مع عروض لعدد من الفنانين والفرق المغربية والأجنبية في أنماط موسيقية متعددة، من بينها الراب/الهيب-هوب، الروك/الميتال، والفيزيون. ومن أبرز الأسماء المشاركة: "حاري"، "لون"، "بومبينو"، "سعد تيولي"، "سكينة فحصي"، "غورود" (فرنسا)، "كاتاتونيا" (السويد) و"كوين أوميغا" (ترينيداد وتوباغو).

