جهة الشرق: إحداث 5165 مقاولة مع متم أكتوبر

الاثنين 29 دجنبر 2025

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، بلغ ما مجموعه 5165 مقاولة.



وأوضحت لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 2105 مقاولة، والأشخاص الذاتيين (3060 مقاولة).



وذكرت أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 2472 شركة محدثة، متقدما على وجدة (1424)، وبركان (660)، وجرسيف (243)، وتاوريرت (145)، والدريوش (144)، وبوعرفة (76)، ثم جرادة (مقاولة واحدة).



وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 50,13 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاعات أشغال البناء والعقار (15,87 في المائة)، والخدمات المتنوعة (12,28 في المائة)، والصناعة (6,29 في المائة)، والنقل (6,19 في المائة)، والفنادق والمطاعم (4,67 في المائة)، والأنشطة المالية (2,04 في المائة)، والفلاحة والصيد (1,37 في المائة)، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,16 في المائة).



وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,7 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و36 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,3 في المائة لشركات مجهولة الإسم.



وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها حتى متم أكتوبر 92 ألف و 232 مقاولة تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (66 ألف و391 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (25 ألف و841 مقاولة).



وبحسب الجهات، تتصدر الدار البيضاء-سطات الترتيب بإحداث 28 ألف و748 مقاولة، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة (12 آلاف و601 ألف مقاولة)، والرباط-سلا-القنيطرة (11 آلاف و779 مقاولة)، ومراكش-آسفي (10 آلاف و524 مقاولة)، وفاس-مكناس (6351 مقاولة)، وسوس ماسة (6149 مقاولة)، وجهة الشرق (5165 مقاولة)، والعيون-الساقية الحمراء (3356 مقاولة)، والداخلة - وادي الذهب (2604 مقاولة)، وبني ملال-خنيفرة (2274 مقاولة)، ودرعة-تافيلالت (1992 مقاولة)، وكلميم-واد نون (689 مقاولة).

