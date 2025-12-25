الجمعة 26 دجنبر 2025

تم على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بين يناير ومتم أكتوبر الماضي، إحداث ما مجموعه 12 ألفا و 601 مقاولة جديدة، وذلك حسب ما أورده المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.



وأشار المكتب، في تقرير دوري تضمنته لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات التي يعدها المكتب، إلى أن هذه الكيانات الاقتصادية المحدثة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (7167 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (5434 مقاولة).



وتأتي مدينة طنجة في المرتبة الأولى بـ 9409 مقاولات جديدة، تليها تطوان (1649 مقاولة)، والعرائش (464 مقاولة)، والحسيمة (322 مقاولة)، والقصر الكبير (313 مقاولة)، وشفشاون (149 مقاولة)، ثم وزان (123 مقاولة)، فأصيلة (119 مقاولة)، وأخيرا تارجيست (53 مقاولة).



وحسب نوعية القطاعات الاقتصادية، تستحوذ التجارة على حصة الأسد بنسبة 43,96 في المائة من المقاولات التي تم إحداثها، يليها قطاع الخدمات المختلفة (16,51 في المائة)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15,56 في المائة)، وقطاع النقل (8,22 في المائة)، والقطاع الصناعي (6,84 في المائة)، والفنادق والمطاعم (4,69 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,18 في المائة)، والأنشطة المالية (1,37 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (0,65 في المائة).



وحسب الشكل القانوني، فإن 63,4 في المائة من المقاولات التي تم إنشاؤها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد (SARL-AU)، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( 36,4 في المائة)، ثم أشكال قانونية أخرى (0,2 في المائة).



يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في تقريره، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بلغ 92.232 مقاولة، حيث تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين (66.391 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (25.841 مقاولة).



وحسب الجهات، جاءت جهة الدار البيضاء – سطات في المرتبة الأولى بـ 28.748 مقاولة، متبوعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12601)، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة (11.779)، فمراكش – آسفي (10.524)، وفاس-مكناس (6351)، وسوس ـ ماسة (6149)، والجهة الشرقية (5165)، والعيون – الساقية الحمراء (3356)، والداخلة – وادي الذهب (2604)، وبني ملال خنيفرة (2274)، ودرعة تافيلالت (1992)، وأخيرا كلميم واد نون (689 مقاولة).

