الأربعاء 7 يناير 2026

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الثلاثاء 06 يناير بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي بلغ حوالي 3 ملايين و400 ألف مستفيد، من بينهم مليون و934 ألفا في الوسط القروي، أي ما يفوق 60 في المائة، بزيادة 19 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.

وأكد السيد برادة، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول "تعزيز برامج الدعم الاجتماعي الموجه للأطفال المتمدرسين"، أن الدعم الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي، خاصة في الوسط القروي، مبرزا أن هذا الدعم عرف خلال الموسم الدراسي 2025-2026 توسعا هاما تجسد في إدراج التعويضات العائلية ومنحة الدخول المدرسي لضمان تكافؤ الفرص وتحفيز الأسر على مواصلة تمدرس أبنائها.

وأضاف أن عدد التلاميذ المستفيدين من خدمة النقل المدرسي بلغ خلال الموسم الحالي حوالي 700 ألف تلميذ، من بينهم نحو 600 ألف في الوسط القروي، بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.

كما أشار إلى أن 217 ألف تلميذ يستفيدون من خدمات الداخليات المدرسية، من بينهم 163 ألفا في الوسط القروي، بزيادة قدرها 8 في المائة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإطعام المدرسي 75 ألف تلميذ، من بينهم 69 ألفا في الوسط القروي، بزيادة نسبتها 4 في المائة.

(ومع: 07 يناير 2025)

