الثلاثاء 10 فبراير 2026

أعلن المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة عن إطلاق برنامج "أبريد للتسريع" (ABRID Accélération)، الهادف إلى مواكبة ودعم نمو 100 مقاولة بالجهة، تشمل المقاولات الصغيرة جدا، و التعاونيات والشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين.

ويأتي هذا البرنامج، بشراكة مع ولاية جهة سوس-ماسة، مجلس جهة سوس-ماسة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب – سوس ماسة، في إطار تعزيز النسيج المقاولاتي الجهوي، ودعم الفئات الاقتصادية التي تعد رافعة أساسية لخلق القيمة وفرص الشغل، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بالولوج إلى التمويل والأسواق.

ويقدم برنامج "ABRID Accélération" مسارا متكاملا يمتد على مدى 12 شهرا، يرتكز على ورشات عمل موضوعاتية تشمل نموذج الأعمال، الهيكلة المالية و التدبير والتسويق الرقمي، والولوج إلى التمويل، إضافة إلى مواكبة فردية من طرف خبراء مختصين، ومواكبة للولوج إلى التمويلات وبرامج الدعم الجهوية والوطنية، والإدماج ضمن شبكة أعمال تشجع الشراكات بين المقاولات، بالإضافة إلى مواكبة إدارية وتنظيمية تشمل التراخيص و العلامات التجارية و المطابقة للمعايير والهيكلة القانونية.

ويستهدف البرنامج المقاولات المتواجدة بعمالات وأقاليم جهة سوس-ماسة الستة، وهي: أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، اشتوكة آيت باها، تارودانت، تيزنيت، وطاطا، على أن تكون المقاولات المرشحة قد أتمت سنتين على الأقل من النشاط، وتتمتع بمؤهلات حقيقية للنمو وخلق القيمة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج إيداع طلبات ترشيحهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على الرابط: www.abridsoussmassa.com/programs/abrid، أو خلال اللقاءات الإخبارية المزمع تنظيمها بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.

ويطمح البرنامج إلى رفع العوائق أمام نمو المقاولات، وتعزيز احترافية تدبيرها، وتمكينها من الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

