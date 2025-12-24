عملية "رعاية": أزيد من 1650 مستفيدا من قافلة طبية متعددة التخصصات بأغبالو نكردوس

الأربعاء 24 دجنبر 2025

استفاد أزيد من 1650 شخصا من قافلة طبية متعددة التخصصات ن ظمت، أمس الثلاثاء، بجماعة أغبالو نكردوس (إقليم الرشيدية)، بمبادرة من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.



وقد ن ظمت هذه القافلة الإنسانية بتنسيق مع السلطات المحلية، في إطار عملية "رعاية 2025-2026"، التي تندرج في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى توفير العلاجات الضرورية لساكنة المناطق المعرضة لموجات البرد، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقريبها من ساكنة هذه المناطق.



وجرى تعبئة موارد بشرية ولوجستية ومادية هامة من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنجاح هذه المبادرة الاجتماعية التضامنية، التي قدمت خدمات طبية في عدة تخصصات، من بينها الطب العام، وطب العيون، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، فضلا عن التوزيع المجاني للأدوية.



وشكلت هذه المبادرة الإنسانية، الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق النائية، انسجاما مع أهداف المخطط الجهوي لمكافحة آثار موجات البرد وتساقطات الثلوج بالجهة، مناسبة لتنظيم أنشطة تحسيسية، خاصة لفائدة النساء والأطفال، هم ت سبل الوقاية من مختلف الأمراض.



وتندرج عملية "رعاية 2025-2026" في إطار التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى توفير العلاجات الضرورية للسكان المتضررين من موجات البرد وتساقطات الثلوج، وكذا ضمن جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمناطق المعزولة، وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير شبكة المؤسسات الاجتماعية الصحية، والنهوض بالصحة المتنقلة بالعالم القروي.

