الأربعاء 25 فبراير 2026

أعلن المعهد الفرنسي بالمغرب، بتعاون مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، عن فتح باب الترشيح لبرنامج "لاب ديجيتال المغرب 2026"، وهو فضاء إبداعي يهدف إلى دعم وتطوير الأنشطة الرقمية بالمملكة ومواكبة المواهب الناشئة في تطوير مشاريعهم التقنية والإبداعية.

وذكر بلاغ للمعهد الفرنسي بالمغرب أن هذا المختبر، الذي يتخذ من مقر المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان مركزا له، يوفر فضاء متكاملا لحاملي مشاريع الوسائط المتعددة، لا سيما تلك المتعلقة بالفنون الرقمية، والواقع الغامر، والتحريك وألعاب الفيديو.

وأبرز المصدر ذاته أن "لاب ديجيتال المغرب" يسعى إلى تمكين المهنيين الشباب من تحقيق مشاريعهم بفضل دعم خبراء مغاربة وفرنسيين معترف بهم في هذا المجال، ويهدف لأن يكون بمثابة "نقطة انطلاق" للجيل الجديد من صانعي المحتوى، مما يسمح للمشاريع المبتكرة بالوصول إلى مرحلة النضج من خلال برنامج متكامل للمواكبة الشخصية.

وحسب البلاغ، فإن طلب المشاريع يستهدف جميع الأشخاص في المغرب، من فنانين ومنتجين ومبدعين وشركات ناشئة وطلبة، الحاملين لمشاريع مبتكرة في الفئات المذكورة.

ومن أجل ضمان جودة الإنتاج، يضع المختبر رهن إشارة المستفيدين أحدث المعدات في عين المكان، تشمل محطات العمل، وطائرات بدون طيار (درون)، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وأجهزة لوحية للرسومات، واستوديوهات الصوت والفيديو، وكاميرات 360 درجة، وسماعات الواقع الافتراضي.

ويعد هذا المختبر تكملة لمختبرات "فاب-لاب" الأربعة التابعة لشبكة المعاهد الفرنسية بالمغرب.

وحدد المنظمون آخر أجل لتقديم الطلبات في فاتح مارس 2026 على أن تتولى لجنة انتقاء وشركاء المختبر تقييم المشاريع بناء على معايير الجودة الفنية والتقنية، والابتكار التكنولوجي والإبداعي، ومدى إمكانية نجاحها، على أن يتم الإعلان عن المشاريع المختارة خلال شهر مارس المقبل.

يشار إلى أن المشاريع الفائزة ستستفيد من برنامج مواكبة يمتد من أبريل إلى دجنبر 2026، يتضمن حصصا للتوجيه، منحة للإنتاج، وفترات إقامة فنية بكل من تطوان وفرنسا، بالإضافة إلى المشاركة في ورشات عمل متخصصة ولقاءات مهنية دولية.

(ومع: 25 فبراير 2026)