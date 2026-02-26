Logo Logo
Programme Forsa : le 28 février, dernier délai pour bénéficier du report des prêts d'honneur

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الثلاثاء 24 فبراير، أنه في إطار إمكانية تأجيل سداد قروض الشرف لمدة سنة، التي أطلقتها الحكومة ضمن برنامج فرصة، يجب على المستفيدين تقديم طلباتهم عبر المنصة الرسمية (forsa.ma) قبل 28 فبراير 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه منذ إطلاق هذه المبادرة، تقدم حوالي 4 آلاف مستفيد بطلباتهم، من أصل ما يقارب 21 ألف من حاملي المشاريع المؤهلين للاستفادة من هذا التأجيل.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الخيار يتيح لحاملي المشاريع تعليق سداد أقساطهم لمدة سنة كاملة، مع إعادة جدولة لمواعيد السداد، مما يمكنهم من مواصلة تطوير أنشطتهم في ظروف أكثر ملاءمة.

وذكر البلاغ بأنه على المستفيدين الراغبين في الاستفادة من هذا التأجيل تقديم طلبهم فورا عبر المنصة (forsa.ma).

(ومع: 24 فبراير 2026)

