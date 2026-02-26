الأربعاء 25 فبراير 2026

على غرار كل سنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقوم وحدة الحرس الملكي خلال شهر رمضان الكريم لسنة 1447 هجرية، بتحضير وتوزيع مائة وخمسين ألف (150.000) وجبة إفطار التي يتكفل بها صاحب الجلالة حفظه الله، لفائدة الأسر المعوزة بعدة مدن من المملكة، وذلك بتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية بمختلف نقاط التوزيع.

وأوضح بلاغ للحرس الملكي أن نقاط التوزيع تشمل عمالة الرباط: على مستوى دار السلام وتواركة والسويسي ومستشفى مولاي عبد الله للأنكولوجيا ومستشفى الأطفال ابن سينا، وعمالة سلا: على مستوى قرية أولاد موسى وحي السلام والمعمورة، وعمالة طنجة: على مستوى حي الشرف.

وأضاف المصدر ذاته أن نقاط التوزيع تشمل أيضا إقليم تطوان: على مستوى حافة الركينة، وعمالة مراكش: على مستوى المشور، وإقليم الخميسات: على مستوى مركز النخيلات التابع لجماعة الرماني.

كما حرص صاحب الجلالة نصره الله، يضيف البلاغ، على توسيع نطاق هذه العملية الإنسانية هذه السنة لتشمل كذلك مدينة القصر الكبير، وذلك لفائدة الساكنة التي تضررت من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة. وفي هذا الصدد، يقوم الحرس الملكي بتحضير وتوزيع ثلاثين ألف (30.000) وجبة إفطار خلال هذا الشهر المبارك لفائدة الأسر المضرورة على مستوى حي بلعباس وحي المزوري.

حفظ الله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأدام عزه ونصره، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

(ومع: 25 فبراير 2026)

