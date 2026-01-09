الجمعة 9 يناير 2026

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الخميس 08 يناير، عن فتح باب الترشيح للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج المواكبة "حاضنة ألعاب الفيديو" (Video Game Incubator)، وذلك بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي للمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج يستهدف استوديوهات تطوير الألعاب الإلكترونية، سواء كانت في طور التأسيس أو قائمة فعليا، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين حاملي المشاريع الطموحة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.

وسيستفيد المشاركون في هذه النسخة الثانية من المواكبة عبر برنامج متخصص يشرف عليه خبراء دوليون، ويتضمن وحدات تكوينية تستجيب للاحتياجات التقنية والمقاولاتية، فضلا عن الولوج إلى شبكة استراتيجية تضم أبرز الفاعلين في هذه الصناعة، والمشاركة في التظاهرات الخاصة بقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.

وأشار البلاغ إلى أن على الراغبين في المشاركة تعبئة استمارة الترشيح وذلك في أجل أقصاه 5 فبراير 2026 على الرابط :(https://www.moroccogamingindustry.ma/vgi-2026/).

وذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل إعلان النوايا الموقع بين المغرب وفرنسا، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، والمتعلق بدعم وهيكلة منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.

وخلص البلاغ إلى أنه للمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني : https://www.moroccogamingindustry.ma/vgi-2nd-edition/.

(ومع: 09 يناير 2025)