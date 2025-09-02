الأربعاء 3 شتنبر 2025

تنظم جمعية الدقة الرودانية، يوم الجمعة 05 شتنبر، بالمركز الثقافي لتارودانت، فعاليات الدورة الحادية عشرة للملتقى الوطني لفن الدقة.

ويهدف هذا الحدث، الذي أصبح موعدا سنويا يلتقي فيه فنانو وإيقاعيو هذا اللون التراثي المغربي الأصيل، إلى المحافظة على فن الدقة والتعريف به لدى الأجيال الصاعدة، وكذا إلى إبراز مكانته كأحد المكونات الأساسية للهوية الثقافية والفنية بمدينة تارودانت وبجهة سوس عامة.

وستعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الفرق المحلية والوطنية المتخصصة في فن الدقة، إلى جانب تنظيم عروض فنية تسعى إلى ترسيخ قيم الإبداع الجماعي وإبراز غنى وتنوع الإيقاعات المغربية.

ويشكل الملتقى الوطني لفن الدقة بتارودانت، الذي يحظى بمتابعة من قبل عشاق هذا الفن الشعبي، جسرا للتواصل بين الأجيال ومناسبة لتكريم حاملي الذاكرة الفنية المحلية، في أفق مواصلة جهود تثمين هذا التراث اللامادي الذي أدرج ضمن الموروث الثقافي المغربي.

يشار إلى أن تنظيم هذه الدورة من الملتقى يأتي بشراكة ودعم من جماعة تارودانت، وبتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- بتارودانت.

(ومع: 03 شتنبر 2025)