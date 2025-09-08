فعاليات المهرجان الثقافي والفني والرياضي بمدينة قصبة تادلة من 09 إلى 14 شتنبر 2025

الاثنين 8 شتنبر 2025

تحتضن مدينة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، خلال الفترة ما بين 9 و14 شتنبر الجاري، فعاليات المهرجان الثقافي والفني والرياضي، تحت شعار "الحفاظ على الموروث المادي واللامادي رافعة أساسية للتنمية المستدامة".

ويتوخى هذا الموعد الثقافي، إبراز الغنى التراثي والفني الذي تزخر به المدينة ومحيطها، من خلال برنامج متنوع يجمع بين السهرات الفنية والعروض الفلكلورية والأنشطة الرياضية واللقاءات العلمية.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضا للتبوريدة بمشاركة 40 فرقة، وكرنفالا فنيا للفرق الفلكلورية، إلى جانب معرض للمنتجات المحلية والتقليدية بمشاركة 70 عارضا، فضلا عن سهرات فنية يحييها فنانون محليون ووطنيون.

كما ستشهد التظاهرة، تنظيم عملية إعذار جماعية لفائدة 140 طفلا معوزا، ومسابقة دينية في تجويد القرآن الكريم، بالإضافة إلى دوري لكرة القدم يستمر طيلة أيام المهرجان لفائدة شباب المدينة.

وسيكون البعد العلمي حاضرا من خلال ندوة وطنية حول موضوع "الهجرة الدولية المغربية والتنمية: الأبعاد المتقاطعة والتحديات المشتركة"، ينظمها المجلس البلدي لقصبة تادلة، بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان، والمركز الدولي للدراسات والأبحاث في العمل الاجتماعي وقضايا المناخ والمجال، بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان في إطار سعي قصبة تادلة إلى تثمين رصيدها المادي واللامادي، وجعل الثقافة والفن والرياضة دعامة للتنمية المحلية، وفضاء للتلاقي وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين الثقافيين والاجتماعيين والاقتصاديين.

