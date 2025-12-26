الاثنين 29 دجنبر 2025

تتجاوز بطولة كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) نطاق التنافس الرياضي المعهود، لتتحول إلى واجهة لا محيد عنها تحتفي بالتراث الثقافي المغربي الغني، وبمهارة الصناعة التقليدية المغربية.



ولهذه الغاية، هيأت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، بتنسيق مع دار الصانع، فضاءات مخصصة للصناعة التقليدية بمناطق التشجيع المثبتة بالمدن الست المستضيفة لهذه المنافسة الافريقية، ويتعلق الأمر بالرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير وفاس.



وتندرج هذه المبادرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار المرحلة الأولى للنسخة التاسعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية (من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026)، وتشكل مناسبة ثمينة للصناع التقليدين الراغبين في تقاسم خصوصيات منتوجاتهم مع الزوار.



ففي الرباط، وعلى طول شارع النصر، تجذب الأكشاك المتنوعة التي تجمع تعاونيات وصناع مستقلين، أنظار المارة مقترحة عليهم باقة غنية من المنتوجات التقليدية، من زرابي أمازيغية ومنتوجات زخرفية وأخرى فخارية، مرورا بأعمال فنية تعتمد على النجارة التقليدية ومنتوجات التجميل الطبيعية، والمنتوجات الغذائية.



وأعرب م جل د ومرمم الكتب، محمد البكاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن اعتزازه بتمثيل حرفة يدوية في طريقها للانقراض.



وعبر البكاري، الذي راكم تجربة غنية من خلال المشاركة في العديد من المعارض الوطنية والدولية، عن سعادته بتمكين السياح وزوار العاصمة من اكتشاف مهاراته الحرفية.



من جانبها، أكدت سارة العباسي، الممثلة التجارية لتعاونية متخصصة في الزرابي الأمازيغية والمصنوعات النحاسية، على إعجاب الزوار الأفارقة والعرب، الذين توافدوا لاكتشاف جودة ودقة ورقي العمل الحرفي المعروض.



بدورها، أعربت مريم، ممثلة تعاونية "ياقوت" المتخصصة في تسويق منتجات التجميل والمواد الغذائية، عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة، مشيرة إلى الإقبال الكبير للزوار بفضل قرب الأكشاك من الملاعب التي تحتضن المباريات الرياضية.



وفي السياق ذاته، أبرزت فتيحة واشي، رئيسة تعاونية "تيكني" المتخصصة في إنتاج الزربية الزمورية، أهمية التعريف بهذه المهارة المحلية التي تغني فسيفساء الصناعة التقليدية الوطنية، مؤكدة التزامها بتثمين هذا الإرث المتوارث عن الأجداد والحفاظ عليه.



ويؤكد المغرب، من خلال هذه المبادرة، على مكانة الصناعة التقليدية كرافعة للإشعاع الثقافي والتقارب بين شعوب القارة الإفريقية، ليجعل بذلك من كأس إفريقيا للأمم 2025 احتفالية تمزج بين شغف كرة القدم وتثمين التراث.

