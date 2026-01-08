"كان ياما CAN": برنامج شبابي يواكب احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 ويعزز انخراط الشباب في أجوائه الاحتفالية والتربوية

الخميس 8 يناير 2026

في إطار الدينامية الوطنية المصاحبة لاحتضان المملكة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، أ عطيت الانطلاقة لبرنامج "كان ياما CAN" كمبادرة ثقافية ورياضية موجهة للشباب، تروم مواكبة هذا الحدث القاري الكبير وتعزيز انخراط الشباب في أجوائه الاحتفالية والتربوية.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في سياق وطني استثنائي، يعكس حرص المملكة على جعل احتضان كأس إفريقيا للأمم مناسبة شاملة لا تقتصر على المنافسات الرياضية، بل تمتد لتشمل أبعادا ثقافية واجتماعية وتربوية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والانفتاح على العمق الإفريقي للمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج "كان ياما CAN" يرتكز على تفعيل مؤسسات ودور الشباب بعدد من جهات المملكة من خلال تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، تشمل دوريات محلية في كرة القدم، وبطولات في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب ورشات فنية في الرسم والتعبير التشكيلي، ومسابقات إبداعية تستلهم رمزية كأس إفريقيا للأمم وقيمها الجامعة.

كما يتضمن البرنامج إحداث فضاءات جماعية لمتابعة مباريات "الكان" داخل مؤسسات الشباب، في أجواء تفاعلية مفتوحة، مرفوقة بأنشطة تأطيرية وترفيهية، بما يتيح للشباب مواكبة تفاصيل الحدث القاري، ويعزز روح التشجيع الإيجابي والتلاحم الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يروم تعزيز مشاركة الشباب في التظاهرات الكبرى، وإبراز دور الثقافة والإبداع كرافدين أساسيين موازيين للرياضة، فضلا عن دعم الإشعاع الوطني لاحتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم، وترسيخ مكانته كبلد منفتح وحاضن للمبادرات الشبابية ذات البعد الإفريقي، وذلك في نقاطع مع رؤية شمولية تجعل من الرياضة مدخلا للتلاقي الثقافي والحوار بين شعوب القارة، وتمكن الشباب من المساهمة الفاعلة في إنجاح مختلف المحطات المرتبطة بهذا الحدث القاري البارز.

(ومع: 08 يناير 2025)

