توقيع ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية و"سامسونغ للإلكترونيات" لتعزيز الرقمنة والابتكار في المنظومة التربوية

الثلاثاء 3 فبراير 2026

تم، يوم الاثنين 02 فبراير بالرباط، التوقيع على الملحق الجديد لاتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة "سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي" (Samsung Electronics Maghreb Arab).

وتندرج اتفاقية الشراكة هاته، التي وقع ملحقها كل من مديرة الموارد البيداغوجية والرقمية بالوزارة، إلهام لعزيز، ورئيس "سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي"، هونغ سيوك لي، في إطار تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تعزيز إدماج التكنولوجيا الرقيمة في المنظومة التربوية وتشجيع الابتكار.

وتميز حفل التوقيع بتتويج الفرق الفائزة في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية للبرمجة بلغة "Python"، التي تنظمها الوزارة بشراكة مع "سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي"، بمشاركة 12 فريقا يمثلون مختلف جهات المملكة.

وهكذا توج الفريق الممثل لجهة درعة-تافيلالت، بالجائزة الأولى، بينما آلت الجائزة الثانية إلى الفريق الممثل لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما عادت الجائزة الثالثة إلى الفريق الممثل لجهة العيون-الساقية الحمراء.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار مشروع "Samsung Innovation Campus"، الذي يهدف إلى تعزيز كفايات الأساتذة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذا المشروع مكن، خلال سنة 2025، من تكوين وإشهاد أزيد من 261 أستاذا في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأبرز، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام بالنيابة بالوزارة، الحسين قضاض، أن "هذه الشراكة المتميزة تعد من المبادرات الرائدة في دعم التعليم والتعلم الرقمي"، لافتا إلى حرص الوزارة على تشجيع التلاميذ المتفوقين في مجال البرمجة، ومواصلة مشروع "Samsung Innovation Campus"، من خلال التوقيع على الملحق الجديد لاتفاقية الشراكة، الذي سيمكن من مواصلة توفير تكوينات إشهادية لفائدة الأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونوه، في هذا الصدد، بالشراكة المثمرة مع شركة "سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي"، وبمجهوداتها المتواصلة في دعم التعليم الرقمي وتطوير الكفاءات الوطنية.

من جانبه، أبرز السيد لي أن "Samsung Innovation Campus" يمثل حجر الزاوية في الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، موضحا أن هذا التعاون مكن آلاف التلاميذ في مختلف ربوع المملكة من الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة وتطوير مهاراتهم الرقمية.

وأعرب عن اعتزاز الشركة بتعزيز التزامها بشكل أكبر في سنة 2026، لافتا إلى أن الشركة ستواصل توسيع برنامجها التكويني في مجال الذكاء الاصطناعي، إيمانا منها بأن الذكاء الاصطناعي يخلق فرصا غير مسبوقة لمن لديهم القدرة على استغلال إمكاناته.

وشدد على أن هذه الشراكة تتجاوز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركة لتجسد إيمانا راسخا بأن التعليم هو ركيزة التقدم، مبرزا أهمية تمكين الشباب المغربي من كافة الأدوات التقنية التي تؤهله للمنافسة والإشعاع على المستوى الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "Samsung Innovation Campus" شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين "سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي" ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم إطلاقه سنة 2019، ومكن من تكوين ومنح شهادات لأكثر من ألفي أستاذ لمادة الإعلاميات في مجال البرمجة بلغة "Python"، من بينهم 780 أستاذا تم تكوينهم مباشرة من طرف "سامسونغ"، و1273 أستاذا عبر مراكز التكوين الجهوية.

03 فبراير 2025