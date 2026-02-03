الاثنين 2 فبراير 2026

عالجت محطات الحاويات الأربع في المركب المينائي طنجة المتوسط 11.106.164 حاوية مكافئة لعشرين قدما خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 8,4 بالمائة مقارنة بسنة 2024.



وعزى بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط هذا الارتفاع، بشكل خاص، إلى بدء تشغيل التوسعة الأخيرة لمحطة TC4 التي تديرها شركة APM Terminals.



وبخصوص حركة شاحنات النقل الدولي فقد تمت معالجة 535 203 شاحنة نقل دولي في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3.6 بالمائة مقارنة بسنة 2024. ويرجع هذا النمو أساسا إلى ارتفاع صادرات المنتجات الصناعية (+4.8 بالمائة) والمنتجات الزراعية الغذائية (+4.3 بالمائة)، مما يؤكد الدور الاستراتيجي للميناء في دعم الصادرات الوطنية.



أما حركة المسافرين، فقد بلغت، وفق المصدر نفسه، 3,220,422 مسافرا و895,341 سيارة في سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 5.7 بالمائة و5 بالمائة على التوالي مقارنة بالسنة الماضية.



وبخصوص عملية مرحبا، أشار البلاغ إلى أنها جرت في ظروف مثالية بفضل التدابير التشغيلية المعتمدة، خاصة تعميم نظام التذكرة المؤكدة ابتداء من سنة 2025، مما ساهم في تنظيم التدفقات وفق القدرة الاستيعابية الحقيقية للأسطول وضمان عبور أكثر سلاسة.



وسجلت حركة البضائع السائبة الصلبة انخفاض ا بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى إجمالي ما تمت معالجتها 522.493 طن ا سنة 2025، ويرجع ذلك ،أساسا، إلى تباين واردات الحبوب مقارنة بالسنة الماضية.



وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، واصلت البضائع السائبة السائلة أداءها الإيجابي، حيث بلغت 8.641.481 طن ا، مسجلة نمو ا بنسبة 13 بالمائة على أساس سنوي.



ومن جهة أخرى، وفق المصدر، قامت محطتا السيارات بالمركب المينائي بمناولة ما مجموعه 526.862 سيارة سنة 2025، بانخفاض بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وتشمل هذه الحركة بالأساس، مشيرا إلى أن هذه الحركة شملت 327.569 سيارة موجهة للتصدير، من إنتاج مصنعي Renault بملوسة وSOMACA بالدارالبيضاء، و 126.874 سيارة موجهة بدورها للتصدير أنتجها مصنع Stellantis بالقنيطرة، و 39.751 سيارة تمت إعادة شحنها.



ويعزى هذا التراجع، حسب البلاغ، أساس ا إلى تعديلات الإنتاج وفق ا للطلب، إضافة إلى إعادة هيكلة التدفقات في أسواق السيارات الدولية.



وبلغ إجمالي حجم البضائع المعالجة، بجميع الأنشطة، 161 مليون طن خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13,3 بالمائة مقارنة بسنة 2024.



وبخصوص الملاحة البحرية، رست 16.686 سفينة بالمركب المينائي طنجة المتوسط خلال سنة 2025، أي بانخفاض بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بسنة 2024.



ويعزى هذا الانخفاض، وفق المصدر نفسه، بشكل رئيسي إلى تطور قطاع RoPax ، الذي تميز باستبدال بعض السفن بوحدات ذات سعة أكبر، تنقل عددا أكبر من المسافرين والشاحنات.



وفي الوقت نفسه، استقبل الميناء 1.319 سفينة عملاقة بحجم يفوق 290 مترا ، أي بزيادة 8.4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل آليات تحسين عمليات الرسو المعتمدة لتعزيز انسيابية العمليات وجودة الخدمات المقدمة لشركات الملاحة.



وتعكس نتائج سنة 2025 الالتزام الكامل لجميع أطراف المنظومة المينائية، وكفاءة الأداء التشغيلي للفرق، وفعالية البنيات التحتية. كما تؤكد ريادة المركب المينائي طنجة المتوسط على الساحة المتوسطية والأفريقية، لخدمة السلاسل اللوجستية الوطنية والدولية.

ومع: 2 فبراير 2026