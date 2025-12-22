الثلاثاء 23 دجنبر 2025

يشكل متحف كرة القدم المغربية ملاذا لذاكرة الرياضة الوطنية، حيث يبدو كل ركن فيه يروي ملاحم الكرة المغربية في أبهى تجلياتها.

ويقع هذا الفضاء المصمم بعناية في قلب مركب محمد السادس في المعمورة بسلا ، ليحفظ إحساسا خالدا في الزمن، حيث تتحول كرة القدم إلى لغة. فكل ذكرى معروضة تحكي قصة حلم جماعي، وتستحضر حماس الملاعب وأملا يتجدد عبر الأجيال.

ومن خلال التجوال في قاعاته، تحت إضاءة خافتة، يسبر "الزائر-المسافر" غور الحقب التاريخية المختلفة، محمولا بإرث ثمين خلفه الرواد الأوائل.

فمن أسطورة أحمد فرس وهو يرفع كأس إفريقيا للأمم سنة 1976، مرورا بملحمة مكسيكو 1986، وصولا إلى أبرز التتويجات التي حققتها مختلف المنتخبات والأندية الوطنية، يسطع بريق كرة القدم المغربية كنجمة لا تخبو.

من قمصان تاريخية ، وكرات من زمن مضى، وصور خالدة مرورا بمقالات صحفية اصفرت بفعل الدهر، تتحول كل هذه القطع إلى شهود صامتة على ملحمة وطنية ذات أبعاد عميقة.

كل هذه القطع، على بساطتها الظاهرية، تختزل قوة اللحظة، وكل المعارك التي خيضت فوق المستطيل الأخضر، وجمال الانتصارات التي انتزعت بعرق وجهد.

كما يعرض المتحف مشاهد حية وغامرة، حيث يتحاور الماضي مع الحاضر، فالصور المتحركة، وأصوات الجماهير، والروايات المصاغة بأسلوب مشهدي، تسحر الزائر وتدعوه لاستشعار فرحة هدف مسجل، أو صمت الهزيمة الثقيل. وتمنح هذه الحداثة التاريخ صوتا جديدا، يجعله أكثر قربا وفهما.

وهكذا، يقدم متحف كرة القدم المغربية نفسه ككتاب مصور من الحركات، والهتافات، والأحلام. فهو لا يحتفي بالرياضة في بعدها الترفيهي فحسب، بل يكرم هوية، وشغفا مشتركا، وإرثا ينقل من جيل إلى آخر.

وفي هذا السياق، أكد محافظ متحف كرة القدم، زيد وكريم، أن متحف كرة القدم المغربية يتجاوز كونه مجرد فضاء للعرض.

وقال "إنه فضاء لذاكرة حية، حيث وراء كل كأس، وكل قميص، وكل صورة حكاية من حكايات التاريخ المغربي التليد ".

وأضاف السيد واكريم أن الزائر، وهو يتجول بين القاعات،يدرك بوضوح المسار الطويل الذي قطعته كرة القدم المغربية، من أولى الإنجازات إلى أحدث النجاحات، ضمن سينوغرافيا حديثة تبرز مشاعر الاعتزاز والفخر الجماعي.

من جهته، أوضح عبد الرحيم بورقية، أستاذ سوسيولوجيا الرياضة والإعلام والرياضة بمعهد علوم الرياضة بجامعة الحسن الأول بسطات، أن كرة القدم المغربية تؤكد، من خلال هذا المتحف، إرادتها في نقل إرثها إلى الأجيال الصاعدة.

وقال إن "المسار المقترح يتيح فهم المراحل الكبرى لتطور كرة القدم الوطنية، الشخصيات البارزة التي صنعت تاريخها، واللحظات المؤسسة التي وحدت المغاربة حول أسود الأطلس، في روح من الاستمرارية والتوارث".

وعند مغادرة هذا الفضاء الفريد، يحمل الزائر معه صدى كرة قدم تتجاوز حدود اللعبة، لتغدو شعرا وذاكرة وروحا للمغرب.

