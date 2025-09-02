الأربعاء 3 شتنبر 2025

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت سنة 2024 رقما قياسيا بلغ 119 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح المكتب، في تقريره حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي برسم سنة 2024، أن هذه المداخيل حققت معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 5,7 في المائة خلال الفترة 2021-2024.

وكشف المصدر ذاته أن رصيد عائدات التحويلات الجارية الخاصة انتقل من 128,4 مليار درهم سنة 2023 إلى 133,5 مليار درهم سنة 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة المداخيل بنسبة 4,5 في المائة، إلا أن تأثيره تم تخفيفه بفعل ارتفاع النفقات بنسبة 19,2 في المائة.

واعتبر أن ارتفاع المداخيل يعود أساسا إلى زيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (زائد 3,8 مليار درهم)، وهي المكون الرئيسي للتحويلات الجارية الخاصة.

أما بالنسبة لعائدات التحويلات الجارية العمومية، فقد سجلت فائضا ارتفع من 1,2 مليار درهم إلى 3,6 مليار درهم سنة 2024، نتيجة زيادة المداخيل بنسبة 35,4 في المائة.

