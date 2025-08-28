Logo Logo
Le Marrakech Short Film Festival, du 26 septembre au 1er octobre

تحتضن المدينة الحمراء خلال الفترة ما بين 26 شتنبر و1 أكتوبر المقبلين، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان مراكش للأفلام القصيرة والذي يعد موعدا سنويا لعشاق السينما والمحترفين في صناعة الأفلام.

وأفاد بلاغ للمنظمين، بأن هذا الحدث المنظم بالشراكة مع Morocco World News ، MJCC، والمجلس الجماعي لمراكش، والمركز السينمائي المغربي، وMarrakchi Made، يواصل تسليط الضوء على الأفلام القصيرة المغربية والدولية، مع تعزيز دور مراكش كمركز للإبداع والنشر السينمائي.

وأبرز المصدر ذاته، أن المهرجان يقدم برنامجا طموحا ومتنوعا، مشيرا إلى أن العروض ستقام في فضاءات رمزية من المدينة، مثل قصر البديع، والحديقة الإلكترونية (Cyber Park) ، والفولك، والمعهد الفرنسي بمراكش، والمركز الثقافي نجوم جامع الفنا، إضافة إلى أماكن أخرى.

وخلال هذه الدورة، ستكون المسابقة الوطنية تحت إشراف لجنة تحكيم “استثنائية” يرأسها هشام العسري، مخرج وكاتب سيناريو وصاحب أعمال لافتة مثل The Sea is Behind و Jahilya ، إلى جانبه فاطمة الزهراء الجوهري، ممثلة مغربية راكمت تجربة بين المسرح والسينما، وخلدت حضورها الفني بأدوار بارزة مثل فيلم L’Amante du Ril للمخرجة نرجس النجار.

كما تضم اللجنة بهاء طرابلسي، كاتبة وناقدة مغربية مؤلفة روايات وقصص قصيرة مترجمة إلى لغات عدة، من أبرزها Une Femme tout simplement ، وفاعلة في النقاش حول مكانة الثقافة والإبداع بالمغرب.

ووفاء لالتزامه تجاه مرافقة وتأهيل المواهب الشابة، يواصل المهرجان تطوير برامج هيكلية تميز هذه الدورة الخامسة ضمنها برنامج (Low Budget Program)، الذي أطلق لدعم واستقلالية صانعي الأفلام المغاربة. فبعد إنتاج فيلمين قصيرين سنة 2023، سيتم دعم وإنتاج عملين جديدين سنة 2025، من بينها فيلم “العش” (Le Nid) للمخرج أيوب بودادي، في إطار إنتاج مشترك مع عبد السلام المفتح من وكالة ”  Nadacom “.

أما برنامج  “Pitch Your Short” المنظم بشراكة مع مؤسسة تميز ”Tamayouz Foundation” فسيتيح لخمسة مخرجين من الدورات السابقة تقديم مشاريعهم تحت إشراف المنتجة لامية الشرايبي، من خلال جلستين: الأولى ورشة تحضيرية قبل المهرجان، والثانية خلال أسبوع الحدث.

وبهذه الديناميكية، يؤكد المهرجان، بحسب المنظمين، أكثر من أي وقت مضى على رسالته المتمثلة في دعم الإبداع، وتمكين صناع الأفلام الناشئين من حضور دولي، وجعل مراكش ملتقى حقيقيا للفيلم القصير، تنبض على إيقاع هذا الحدث السينمائي بين اكتشافات ولقاءات وآفاق جديدة لمستقبل الصناعة السنيمائية.

(ومع: 29 غشت 2025) 

آخر الأخبار

فعاليات النسخة الحادية عشر لمهرجان كناوة صامبا الدولي بآسفي

"أجي نرسمو": تظاهرة فنية تشاركية تحتفي بالفن والإبداع في أكادير

ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بـ 6,1 في المائة خلال النصف الأول من 2025

إبراز فعالية المبادرات الملكية السامية الحكيمة الرامية للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف

تخصيص أزيد من 41 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية الرياضية بتزنيت

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي