الجمعة 29 غشت 2025

تحتضن المدينة الحمراء خلال الفترة ما بين 26 شتنبر و1 أكتوبر المقبلين، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان مراكش للأفلام القصيرة والذي يعد موعدا سنويا لعشاق السينما والمحترفين في صناعة الأفلام.

وأفاد بلاغ للمنظمين، بأن هذا الحدث المنظم بالشراكة مع Morocco World News ، MJCC، والمجلس الجماعي لمراكش، والمركز السينمائي المغربي، وMarrakchi Made، يواصل تسليط الضوء على الأفلام القصيرة المغربية والدولية، مع تعزيز دور مراكش كمركز للإبداع والنشر السينمائي.

وأبرز المصدر ذاته، أن المهرجان يقدم برنامجا طموحا ومتنوعا، مشيرا إلى أن العروض ستقام في فضاءات رمزية من المدينة، مثل قصر البديع، والحديقة الإلكترونية (Cyber Park) ، والفولك، والمعهد الفرنسي بمراكش، والمركز الثقافي نجوم جامع الفنا، إضافة إلى أماكن أخرى.

وخلال هذه الدورة، ستكون المسابقة الوطنية تحت إشراف لجنة تحكيم “استثنائية” يرأسها هشام العسري، مخرج وكاتب سيناريو وصاحب أعمال لافتة مثل The Sea is Behind و Jahilya ، إلى جانبه فاطمة الزهراء الجوهري، ممثلة مغربية راكمت تجربة بين المسرح والسينما، وخلدت حضورها الفني بأدوار بارزة مثل فيلم L’Amante du Ril للمخرجة نرجس النجار.

كما تضم اللجنة بهاء طرابلسي، كاتبة وناقدة مغربية مؤلفة روايات وقصص قصيرة مترجمة إلى لغات عدة، من أبرزها Une Femme tout simplement ، وفاعلة في النقاش حول مكانة الثقافة والإبداع بالمغرب.

ووفاء لالتزامه تجاه مرافقة وتأهيل المواهب الشابة، يواصل المهرجان تطوير برامج هيكلية تميز هذه الدورة الخامسة ضمنها برنامج (Low Budget Program)، الذي أطلق لدعم واستقلالية صانعي الأفلام المغاربة. فبعد إنتاج فيلمين قصيرين سنة 2023، سيتم دعم وإنتاج عملين جديدين سنة 2025، من بينها فيلم “العش” (Le Nid) للمخرج أيوب بودادي، في إطار إنتاج مشترك مع عبد السلام المفتح من وكالة ” Nadacom “.

أما برنامج “Pitch Your Short” المنظم بشراكة مع مؤسسة تميز ”Tamayouz Foundation” فسيتيح لخمسة مخرجين من الدورات السابقة تقديم مشاريعهم تحت إشراف المنتجة لامية الشرايبي، من خلال جلستين: الأولى ورشة تحضيرية قبل المهرجان، والثانية خلال أسبوع الحدث.

وبهذه الديناميكية، يؤكد المهرجان، بحسب المنظمين، أكثر من أي وقت مضى على رسالته المتمثلة في دعم الإبداع، وتمكين صناع الأفلام الناشئين من حضور دولي، وجعل مراكش ملتقى حقيقيا للفيلم القصير، تنبض على إيقاع هذا الحدث السينمائي بين اكتشافات ولقاءات وآفاق جديدة لمستقبل الصناعة السنيمائية.

(ومع: 29 غشت 2025)